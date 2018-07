Stor stigning i frygtet "brusebadssygdom": Folk kan dø af den

De fleste af os har svært ved at undvære det, og for mange mennesker er det nærmest en nødvendighed på linje med dagens første kop kaffe.

Et dejligt varmt bad.

Men for et stigende antal danskere ender et helt uskyldigt brusebad i deres eget hjem med at give dem en alvorlig sygdom, der i sidste ende kan koste dem livet.

Dansk opfindelse skal gøre livet lettere for KOL-patienter

Antallet af folk, der bliver smittet med lungesygdommen legionella, er nemlig på få år steget markant, og sidste år blev i alt 278 danskere smittet af bakterien. Det er ifølge Statens Serum Institut det højeste antal smittede nogensinde, skriver Berlingske.

Sygdommen opstår typisk under et brusebad, hvis man indånder forstøvet vand, som er forurenet med legionellabakterien, og den udmønter sig i en meget kraftig lungebetændelse.

Folk, der bliver smittet, får ofte høj feber, kulderystelser, voldsom hoste og kan blive konfuse. Mange ender med at blive indlagt på hospitalet, og ca. 10-15 procent ender med at dø af sygdommen.

Antallet af smittede begyndte for alvor at stige i 2014 efter i en lang årrække at have ligget på ca. 100 tilfælde om året. I år er 104 danskere foreløbigt blevet diagnosticeret med legionella, og det har fået en række myndigheder til at gå ind i kampen mod den livsfarlige bakterie.

Første vaccine i 100 år: Dansk gennembrud i kampen mod en af verdens mest dødbringende sygdomme Forskere fra Statens Serum Institut har fundet et middel, der har vist sig at kunne beskytte mennesker mod tuberkulose.

»Det er en påfaldende og bekymrende stigning, vi ser i antallet af sygdomstilfælde, og vi har ikke rigtigt nogen forklaring på, hvorfor vi ser den udvikling. Derfor er det oplagt at gøre en indsats for at sætte fokus på udviklingen og prøve at forstå, hvad der foregår,« siger afsnitsleder på Statens Serum Institut Steen Ethelberg til Berlingske.

En gruppe eksperter fra forskellige styrelser samt Statens Serum Institut og Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen har derfor fået til opgave at undersøge, hvorfor så mange danskere bliver smittet, og de skal ifølge et udvalgssvar fra transport-, bygnings-og boligminister Ole Birk Olesen (LA) undersøge »sammenhængen mellem vedligeholdelse af varmtvandssystemer og smitterisiko.«

Vandtemperaturen er nemlig altafgørende, hvis man vil undgå, at legionellabakterien spreder sig. Det kolde vand må ikke overstige 20 grader, og det varme vand skal være mindst 50 grader.

Implantater i mennesker invaderes af bakterier og svampe

Sygdommen har tidligere været forbundet med rejser til udlandet, hvor vandforsyningen kan være forurenet, men flere end 200 af de tilfælde, der blev registreret i 2017 opstod inden for landets grænser, og Danmark har generelt flere tilfælde end både Tyskland, England og Holland.

Derfor skal ekspertgruppen til efteråret komme med en række forslag til, hvordan man kan reducere smittefaren for danskerne.

Formanden for Folketingets sundhedsudvalg, Liselott Blixt (DF), har indgivet et beslutningsforslag om at øge indsatsen for at komme legionellabakterien til livs. Der er bred opbakning til forslaget i Folketinget, og Blixt oplyser til Berlingske, at der foruden den nedsatte ekspertgruppe er et »hyrdebrev« på vej ud til landets kommuner og regioner.

»Bekymrende stigning«: Allerede fire nye tuberkulosetilfælde i år

Brevet har til formål at sikre en »optimal kontrol« med varmtvandssystemer på skoler, hospitaler og i andre institutioner.