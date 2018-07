Fakta: Her er uddannelserne med de højeste karakterkrav

Her er uddannelserne, der kræver de fem højeste karaktergennemsnit for at komme ind via kvote 1-systemet.

Først følger snittet, derefter uddannelsens navn og uddannelsessted. Bemærk at flere uddannelser har samme karakterkrav.

2,2: International Business, Copenhagen Business School, Handelshøjskolen.

11,8: Cognitive Science, Aarhus Universitet.

11,7: International Business and Politics, Copenhagen Business School, Handelshøjskolen.

111,7: Psykologi, Københavns Universitet.

11,4: Medicin: Københavns Universitet.

11,4: Molekylær Medicin, Københavns Universitet.

11,4: Professionsbachelor, jordemoder, Professionshøjskolen Metropol.

11,4: Psykologi, Aarhus Universitet.

11,3: Erhvervsøkonomi, HA (Projektledelse), Copenhagen Business School, Handelshøjskolen.

11,3: AP Graduate in Multimedia Design and Communication, Erhvervsakademi Sjælland.

11,3: Forsikringsmatematik, Københavns Universitet.

Kilde: Uddannelses- og forskningsministeriet.