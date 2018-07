Kyllingekød tilbagekaldes efter fund af bakterier

Hvis du har kyllingelår og kyllingebryst fra Løgismose liggende i køleskabet, skal du lige tænke en ekstra gang, før du går i gang med aftensmaden.

Der er nemlig fundet for højt indhold af campylobacterbakterier i prøver af kødet undersøgt af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.

Det drejer sig om Løgismose håndskårne kyllingelår med sidste anvendelsesdato 26/07-2018 og Løgismose kyllingebryst med vinge, også med sidste anvendelsesdato 26/07-2018.

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at sidste anvendelsesdato er overskredet, men skriver at forbrugere kan have kyllingekødet liggende i fryseren.

Hvis kødet mod forventning ikke gennemsteges, eller der sker krydsforurening til spiseklare fødevarer under tilberedningen, kan der opstå infektion med campylobacter. Symptomerne er bl.a. diarré, kvalme, mavesmerter, feber og opkast.

Kyllingekødet er solgt i Netto-butikker landet over.