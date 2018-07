Se hvad det kræver at komme ind på drømmestudiet: Her skal du have over 12 for at blive optaget på studiet

Hvis du skal gøre dig håb om at komme til at læse International Business på Copenhagen Business School-Handelshøjskolen på Frederiksberg, skal dit karaktergennemsnit være 12,2.

Top 10 Her er de 10 højeste karakterkrav: International Business, CBS, Frederiksberg 12,2

Cognitive Science, Aarhus Universitet 11,8 International Business and Politics, CBS 11,7 Psykologi, KU 11,7 Medicin, KU 11,4 Molekylær Biomedicin, KU 11,4 Jordemoder, Professionshøjskolen Metropol, København 11,4 Psykologi, Aarhus Universitet 11,4 Erhvervsøkonomi, CBS, Frederiksberg 11,3 AP Graduate ind Multimedia Design and Communication, Erhvervsakademi Sjælland 11,3

Vil du læse Cognitive Science på Aarhus Universitet, skal gennemsnittet være 11,8 for at komme ind, mens gennemsnittet lyder på 11,7, hvis du vil læse International Business and Politics på CBS eller psykologi på Københavns Universitet.

Vil du uddanne dig til læge eller jordemoder i København eller læse molekylær biomedicin på Købehavns Universitet eller studere psykologi i Aarhus, kræver det alle steder et karaktergennemsnit på 11,4.

Flere kræver karakter over 9

Sådan ser det ud i toppen af listen over uddannelsessteder med såkaldte grænsekvotienter, viser tal fra Den Koordinerede Tilmelding, som Uddannelses- og Forskningsministeriet netop har frigivet.

48 pct. af uddannelsesstederne har flere kvalificerede ansøgere end studiepladser og dermed en grænsekvotient svarende til et karaktergennemsnit. Det er to procentpoint færre end de to foregående år.



På 89 uddannelser var karakterkravet mindst 9 mod 80 i fjor.

Antallet af uddannelser, hvor kravet er en karakter mellem 6 og 9, steg ligeledes - fra 207 til 218.

Uddannelser med en grænsekvotient på under 6 faldt til gengæld fra 153 i 2017 til 124 i år, hvormed antallet af uddannelser med grænsekvotienter samlet er 431 mod 440 i fjor.

Plads til alle kvalificerede

På 10 pct. af uddannelserne kræver det mindst 9 i gennemsnit at komme ind svarende til et procentpoint mere end i fjor.

43 studier kræver et gennemsnit på mindst 10, 11 steder kræves et karaktergennemsnit på 11.



Mens nogle studerende således ikke er kommet ind på drømmestudiet, fordi deres karaktergennemsnit er for lavt, er der en stor gruppe af studerende, som ikke har haft det problem. På 50 pct. af uddannelserne blev alle kvalificerede ansøgere optaget.



De højere karakterkrav på nogle af uddannelserne bekymrer ikke Tommy Ahlers, uddannelses- og forskningsminister (V). For ham er det naturligt, at der er nogle uddannelser, der er populære, og som har en begrænsning, f.eks. fordi de er dimensionerede eller fordi den enkelte uddannelsesinstitution har sat en begrænsning på antallet af studerende. Han glæder sig over, at det så er muligt at komme ind på andre studier med frit optag.

»Det er helt fint, at vi ser det. Jeg ville være bekymret, hvis vi havde et system, der pludseligt blev lukket for en stor gruppe. Men det føler jeg ikke, at vi har. Vi har stadig et åbent uddannelsessystem med lidt flere uddannelser med frit optag, fordi de har ledige pladser,« siger Tommy Ahlers.

