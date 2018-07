Spænding udløst: Skuffelse over færre optagne på naturvidenskabelige fag

Selv om flere ingeniør- og it-uddannelser er blevet mere populære blandt de unge, er der ikke udelt begejstring over årets optag på de videregående uddannelser.

64.943 unge får lørdag at vide, at de er optaget på en videregående uddannelse. Men mens der er optaget 7 pct. flere studerende på de tekniske uddannelser, er optaget faldet 4 pct. på de naturvidenskabelige uddannelser, der dækker fag som matematik, fysik og kemi. Sammenlagt er de it-faglige uddannelser samt de natur- og teknisk videnskabelige studieretninger (de såkaldte STEM-fag) blot gået 1 pct. frem på trods af, at der er et stort politisk ønske om at få flere unge til at vælge disse fag.

»Jeg bliver ikke imponeret over en stigning på 1 pct. Jeg havde da drømt om et højere tal ud fra det simple synspunkt, at der er behov for unge med de kompetencer,« siger Anders Bjarklev, rektor for Danmarks Tekniske Universitet og formand for rektorkollegiet i Danske Universiteter.

Dansk Industri (DI) hæfter sig ved, at flere fag, som er efterspurgte af erhvervslivet f.eks. uddannelsen til civilingeniør, er gået frem. Men Mette Fjord Sørensen chef for forskning, uddannelse og mangfoldighed hos DI er alligevel ikke tilfreds.

»De natur- og teknisk videnskabelige fag har ikke haft et nært så stort optag som de samfundsvidenskabelige uddannelser. Det er et problem, for det er inden for dette område, der mangler arbejdskraft,« siger hun.

Mette Fjord Sørensen mener, at der skal skabes flere studiepladser på de mest populære natur- og teknisk videnskabelige fag. Hun giver som et eksempel, at IT-universitetet har afvist ca. hver 10. ansøger.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) fremhæver, at de tekniske uddannelser er gået frem. Men heller ikke han er begejstret for de færre optagne på naturvidenskab og antager, at det bl.a. skyldes, at Københavns Universitet og Aarhus Universitet har skærpet adgangskravet til disse uddannelser.

»Jeg troede, at vi var i gang med en god rejse mod, at det også skulle stige, men det falder altså i år,« siger Tommy Ahlers. Han mener, at det bl.a. gælder om at gøre forskerne til gode forbilleder - nærmest som rockstjerner.