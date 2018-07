Trods hedebølge og svensk forbud: Smukfest tillader rygning

Smukfest i Skanderborg kommer ikke til at følge den svenske musikfestival Visfestival Holmöns eksempel og indføre et rygeforbud på grund af tørken.

Det oplyser sikkerhedschef Thomas Rydahl. I stedet bliver der satset på at forebygge, så de farlige situationer ikke finder sted på festivalen, der finder sted 8. til 12. august.

- Vi er ekstremt fokuserede på den tørke, der er, men vi har valgt at gå andre veje, forklarer han.

- Vi laver en masse forebyggende tiltag, hvor vi sætter mange, mange askebægere op og prøver at kommunikere ud til vores gæster, at de skal passe på.

Svensk festival har indført totalt rygeforbud under hedebølge

På den svenske festival vil det ifølge SVT være forbudt at tænde en cigaret på festivalområdet. Der vil ligeledes blive opstillet ekstra brandslukkere på pladsen, ligesom frivillige brandmænd vil stå klar med vandslanger.

Rydahl peger på, at man også skal have mulighed for at håndhæve og sanktionere, såfremt man indfører et forbud.

- Vi er bange for, at det godt kan blive noget bøvl, for der ryges nok en smøg alligevel, når man har fået 15 fadøl.

- Vi tror meget mere på, at vi med god stemning kan gøre vores gæster opmærksomme på alvorligheden, siger sikkerhedschefen.