Karakterkravene stiger: Det er blevet sværere at komme ind på en videregående uddannelse

Klokken et minut over midnat bliver karakterkravene for landets videregående uddannelser frigivet, og 89.697 unge får svar på, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse.

Ifølge en gennemgang, som DR har lavet af Den Koordinerede Tilmelding (KOT), er det dog blevet væsentligt sværere at komme ind på drømmestudiet, fordi der siden 2011 gradvist er kommet flere uddannelser, der kræver et bestemt karaktergennemsnit.

I 2011 var det godt hver tredje videregående uddannelse, der krævede et specifikt snit fra ungdomsuddannelsen, og den andel er steget støt frem mod sidste år, hvor der var karakterkrav på mere end hver anden videregående uddannelse. Det svarer til en stigning på i alt 51 procent eller 18 procentpoint.

Palle Rasmussen, der er professor ved Institut for Læring og Filosofi, mener, at det er problematisk, at karaktergennemsnittene kommer til at betyde mere og mere.

»Al forskning siger, at det er nemmere at opnå højere karakterer, hvis man har velstillede og veluddannede forældre. Når karakterkravene øges, skaber det en større social og kulturel skævhed i uddannelsessystemet, end der er i forvejen,« siger han til DR.

Karakterkravene på de enkelte uddannelser er også blevet højere de seneste år. Undersøgelsen viser, at der på hver tredje af alle videregående uddannelser har været en stigning i karakterkravene, mens det kun er på under hver femte uddannelse, hvor kravet er faldet i den samme periode.

Ifølge Palle Rasmussen er det overordnet set er blevet sværere at komme ind på en uddannelse.

Han påpeger desuden, at de mange uddannelsesområder, hvor karakterkravene er støt faldende, er et udtryk for, at der foregår en polarisering i uddannelsessektoren, hvor afstanden mellem de mest eftertragtede og de mindre eftertragtede uddannelser bliver større og større.

Selvom Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) er enig med Palle Rasmussen i, at der er en sammenhæng mellem, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet og deres forældres uddannelsesmæssige baggrund, så mener han ikke, at de stigende karakterkrav er et problem for uddannelsessystemet. Derimod tror han, at stigningen er et udtryk for, at flere og flere unge gerne vil have en videregående uddannelse.

Han peger også på, at det øgede optag via kvote 2 har påvirket karakterudviklingen.

»I morgen er der rundt regnet 65.000, der får besked om, at de er optaget. Og det vidner om, at vi har et system, hvor der er lige muligheder for, at alle kan uddanne sig,« siger han til DR.

Ministeren råder de unge, der gerne vil søge ind på en videregående uddannelse, til at søge så bredt som muligt - både geografisk og i forhold til fagområde.