Det brænder stadig under jorden i Nordjylland: »Vi ved, at det er noget lumsk noget«

To dage efter at mark brød i brand i Dokkedal øst for Aalborg, brænder det endnu.

Brandvæsenet har tidligere slukket branden på overfladen af marken, men det er under jorden, at ilden bliver ved med at leve.

»Det brænder stadig i moselaget under de 40-50 hektar, som har brændt siden onsdag eftermiddag,« siger beredskabschef for Nordjyllands Beredskab Vest Lars Bjørndal til Jyllands-Posten.

Han fortæller, at 50-60 mand fortsat i er gang med at forsøge at slukke den underjordiske brand, og at droneflyvninger viser, at brandens omfang bliver stadigt mindre.

»Men det går langsomt fremad, så vi forventer, at det tager flere dage, før branden er slukket.«

Torsdag var opgaven i første omgang, at kontrollere branden, så den ikke spredte sig til den nærliggende Tofteskov. Det skete ved at fylde de omkransende grøfter med havvand og dermed skabe en brandmur.

Lars Bjørndal forklarer, at man nu arbejder sig ind til branden udefra, og der derfor kan blive meget varmt i midten.

Og selv om man har kontrolleret ilden, kan man ikke udelukke, at den pludselig breder sig alligevel.



»Vi ved, at det er noget lumsk noget, og at der pludselig kan opstå ildlommer,« siger han.