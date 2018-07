Underjordisk brand i Nordjylland kan blive ved i dagevis

Det er ikke et spørgsmål om timer, men et spørgsmål om dage.

Sådan lød det torsdag eftermiddag fra indsatsleder fra Nordjyllands Politi Klaus Rogild om udsigten til at slukke den markbrand, som siden onsdag eftermiddag har holdt et større antal brandmænd beskæftiget i Dokkedal sydøst for Aalborg.

For selv om branden på overfladen stort set er slukket, kæmper man fortsat med ilden under jorden. Nogle af de 50 hektarer, som marken består af, dækker nemlig over en såkaldt højmose, der består af flere lag sphagnum og tørv, som er let antændelige pga. tørken. Og den underjordiske brand er både svær at spore og slukke.

»Man bruger spyd, som man kobler vand til, hvorefter man sætter dem ned i jorden, så de sprøjter vandet rundt der, hvor der er varmest. Forestil dig en havevander, bare nede under jorden,« forklarer Klaus Rogild.

Begrænser branden

For at vide, hvor vandet skal ledes hen, benytter beredskabet termiske kameraer og droner.

»Hver gang indsatslederen skal tage bestik af, hvor han skal sætte ind, sender han dronen op,« siger Klaus Rogild.

Opgaven har først og fremmest været at begrænse branden, så den ikke spreder sig til den nærliggende Tofteskov, hvilket indtil videre er lykkedes. Man har således dannet en brandmur ved hjælp af de omkringliggende grøfter. De er normalt fyldt med vand, men varmen har udtørret dem, hvorfor man måtte trække vand fra havet. Derudover har man høstet de nærliggende marker og harvet brandbælter. Ifølge Klaus Rogild er op mod 60 mand i gang med at bekæmpe branden, hvis årsag man endnu ikke kender.

»Men der bliver ikke arbejdet med en teori om, at den er påsat,« understreger han.



Ifølge DR var det formentlig en mejetærsker, som igangsatte branden. Myndighederne understreger da også, at landmænd, som skal høste, bør være ekstra påpasselige, da der kan opstå gnister, hvis mejetærskeren rammer en sten.

Brænder i hele Danmark

En del af udfordringen for mandskabet i Dokkedal har været at skaffe en stabil vandforsyning, hvorfor man har gravet en kanal til havet, samt finde den rigtige brandslukningsmetode.

»Vi arbejder også med at benytte skum for at bryde overfladespændingen i vandet, så det kan trænge bedre ned i dybden. Vi har flere maskiner på til at kratte op i overfladen, og så har vi crash tenders og gylletankvogne og alt muligt andet i gang for at finde et eller andet værktøj eller våben, der kan lykkes med det her. Så det er en stor opgave,« forklarede Lars Bjørndal, beredskabschef ved Nordjyllands Beredskab, tidligere torsdag.

Ingen er blevet evakueret som følge af branden, men trafikken til området er påvirket.

Det er ikke kun i Nordjylland, at den vedholdende sol har fået det til at brænde. Ifølge Danske Beredskaber er man rykket ud til over 800 naturbrande i juli og 449 i juni. Det overgår det samlede antal naturbrande på et helt år, som ligger på omkring 1.200. Og torsdag var der da også meldinger om markbrande flere andre steder i landet.

Ifølge DMI er der ikke udsigt til, at tørken bliver vasket væk foreløbig, for det kræver 40 mm nedbør over hele landet eller 40 liter pr. kvm, hvilket svarer til 60 pct. af normalnedbøren i juli.

Instituttet oplyser, at der i løbet af de 14 år, man har beregnet tørkeindekset, aldrig har været så mange tørkedage i et sommerhalvår som nu.