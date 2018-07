Synderen fundet: Hjemmelavet gelérand gav flere personer pølseforgiftning

Efter at have været igennem alle de retter, som blev fortæret ved en middag i Sønderborg i juni, har man nu fundet ud af, hvorfor de, som deltog, blev syge med botulisme også kaldte pølseforgiftning.

Det var den hjemmelavede gelérand, der gjorde det. Det viser undersøgelser foretaget af Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut (SSI) og DTU.

Hjemmelavet ret til selskab gav pølseforgiftning

I en pressemeddelelse skriver SSI, at der var ni personer til stede ved middagsselskabet, og at de alle blev syge, men tidligere har det været fremme, at det var 11 personer, der spiste sammen, og at der var tale om en frokost.

Alle tilstedeværende var ældre mennesker, som blev indlagt, men kom sig efterfølgende.



Hvordan retten kom til at indeholde bakterien Clostridium botulinum, som under særlige vilkår kan vokse i fødevarer, hvor den danner et toksin, der virker som en stærk nervegift, ved man dog ikke.

Når eksperterne til gengæld er sikre på, at det var geléranden, som var synderen, er det, fordi man indsamlede rester af mad spist ved middagen, heriblandt små rester af geléranden fra en skraldespand samt et tømt glas med stenbiderrogn, som blev brugt i retten.

Undersøgelser viser, at botulismebakterierne kun har kunnet vokse i fødevarerne, hvis enten geléranden eller glasset med stenbiderrogn er blevet opbevaret for varmt i længere tid.

Fødevarestyrelsen har undersøgt andre glas med stenbiderrogn fra samme parti og konkluderet, at der ikke er noget, der tyder på, at der er sket en fejl hos producenten.

Undersøgelser fra Statens Serum Institut af prøver fra patienterne viste, at botulismenervegiften kunne påvises i syv af patienterne ved brug af test i mus.



Botulismeforgiftninger kommer ofte via konserverede fødevareprodukter. Det skyldes bl.a., at botulismebakterien kan danne sporer, der kan overleve pasteurisering. Derudover kan bakterien kun vokse uden ilt.

Fakta: Hvad er pølseforgiftning?

Pølseforgiftning er en alvorlig, men ekstremt sjældne sygdom. Siden 1985 og frem til 2017 har man kun registreret seks tilfælde.