Havbakterier trives i varmen og kan gøre badegæster syge

Den varme sommer får havvandets temperatur til at stige. Det skaber usædvanligt gode levevilkår for havbakterier i vandet, og det øger risikoen for, at badegæster kan få infektioner og blive syge.

Det fortæller Kurt Fuursted, der er overlæge og sektionsleder for bakterier ved Statens Serum Institut. Han understreger, at infektioner fra havbakterier er sjældne.

- Man skal selvfølgelig nyde det dejlige danske badevejr, men personer, der har et svækket immunsystem og sår på huden, skal være forsigtige ved badning i havvand, som er over 20 grader.

- Hvis man er sund og rask og ikke har sår, så skal man bare nyde det varme badevand, siger han.

Når havvandet har været over 20 grader i en længere periode, så er risikoen for at blive smittet forhøjet. Og det er tilfældet langs stort set hele landets kyster - bortset fra ved Vesterhavet.

Mennesker med et svækket immunforsvar bør være særligt opmærksomme og kontakte lægen, hvis de ser tegn på infektion efter at have været i havet, lyder anbefalingen fra overlægen.

- Hvis man har øreproblemer, kan man få øreinfektion. Sår på kroppen kan betyde en mere alvorlig infektion. Hvis man samtidig har et svækket immunsystem, så er der en øget risiko for at få blodforgiftning, siger Kurt Fuursted.

I landets fjorde når vandet flere steder helt høje temperaturer på op mod 25 grader. Derfor bør badegæster være særligt opmærksomme, hvis de tager en dukkert her, fortæller overlægen.

Havets temperaturer ved Sjællands kyster når flere steder op over 22 grader. Badevandet på Fyn ligger på omkring 18 til 21 grader.

I både Nordjylland og Sønderjylland er havet langs kysterne en smule køligere og ligger på omkring 17 til 19 grader. Det viser den seneste opgørelse fra DMI tirsdag eftermiddag.