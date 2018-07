80 grundejere risikerer at skulle lægge jord til vildsvinehegn

80 sønderjyske grundejere risikerer at skulle lægge jord til det kommende vildsvinehegn ved den dansk-tyske grænse.

Det skriver JydskeVestkysten.

Den Jyske Kommissarius oplyser til avisen, at der er indvarslet 80 grundejere til en såkaldt besigtigelsesforretning, hvor de præsenteres for de overordnede planer for vildsvinehegnet.

Ifølge skovrider i Naturstyrelsen Bent Rasmussen, der arbejder med hegnet, ser det ud til, at 80 grundejere har udsigt til at få hegnet på sin grund.

Derfor har de udsigt at få eksproprieret en del af deres jord - altså at staten overtager en del mod en erstatning.

Planerne kan ifølge JydskeVestkysten dog ændres, når Miljøstyrelsen i august forventer at tage endelig stilling til sagen.

Tidligere har Naturstyrelsen ifølge avisen vurderet, at omkring 100 grundejere kunne risikere, at deres jord skulle eksproprieres, men nu ser det altså ud til at blive færre.

De syge vildsvin er flere hundrede kilometer væk: Alligevel er et grænsehegn nødvendigt En ekspert forklarer, at mennesker lynhurtigt kan flytte den afrikanske svinepest.

Bent Rasmussen påpeger, at langt de fleste grundejere vil være landmænd.

- Det vil typisk være i det åbne land og i kanten af landmændenes marker. Så hovedparten bliver forhåbentlig kun berørt i kanten af deres ejendom, siger han til JydskeVestkysten.

Vildsvinehegnet blev i foråret til som en del af en aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti. Det bygges for at holde afrikansk svinepest ude af Danmark.

Hegnet bliver 68 kilometer langt, 1,5 meter højt og graves cirka 50 centimeter ned i jorden. Det vil koste cirka 70 millioner kroner.

Under førstebehandlingen i Folketinget kom det frem, at industrien bidrager med 30 millioner kroner.