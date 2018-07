Hedebølge og tropenætter er på vej til Danmark

Slots- og Kulturstyrelsen mener, at driftige Herning-folk har ødelagt en fredet landskabsarkitektonisk perle i Herning.

Uligheden skyldes blandt andet, at færre unge end tidligere ejer deres egen bolig, påpeger analytikere.

"Hjejlen" er udfordret af lav vandstand i Gudenåen, men nu er der dumpet betonklodser for at bremse vandet.

Issalget boomer som aldrig før, men mange lider under sommerheden.

Den usædvanlige lange tørkeperiode i Danmark skaber ekstra gunstige forhold for dansk vinproduktion.

Søndag var den 50. sommerdag i Danmark i år, hvilket vil sige en dag med 25 grader eller derover et sted i landet.

Således er der ifølge DMI ikke tegn på, at det varme og solrige sommervejr slutter lige foreløbigt.

Imens er en tropenat, når temperaturerne holder sig over 20 grader i løbet af et helt døgn.

- Jo længere vi kommer ind i ugen, jo større mulighed er der for tropenætter, siger han.

- Onsdag, torsdag og fredag vil der være mulighed for lokale byger om eftermiddagen og måske med torden, siger Dan Nilsvall.

Først skal vi dog lige igennem mandag, som ifølge meteorologen ser ud til "at starte skidt".

- Fra onsdag ser det ud til, at vi får dagtemperaturer på mellem 25 og 30 grader, lokalt måske helt op til 33 grader, siger han.

Det danske sommervejr har længe været varmt, og nu ser det ud til, at det bliver endnu varmere.

Gruppen al-Shabaab hævder at have stormet en militærbase i det sydlige Somalia og dræbt 27 soldater.

Sygdom truer med at udrydde bananen.

Et af sommerens mest populære sommerferiemål skal også opleves langs 100 km lang bjergkæde.

