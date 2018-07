Unge får sværere ved at overhale forældrenes levestandard

Slots- og Kulturstyrelsen mener, at driftige Herning-folk har ødelagt en fredet landskabsarkitektonisk perle i Herning.

Kirstine Friderichsen kommer år efter år tilbage til livreddertårnet. I vinter konkurrerede hun sig til et job i New Zealand.

Flygtninge falder fra ordning, som skulle sikre dem job. De unge vil for første gang i 80 år ikke være bedre stillet end deres forældre. Trumps handelstvister kan få konsekvenser. Macron kan få problemer pga. en bodyguard.

For første gang i 60 år:

250 medarbejdere er øjeblikkeligt blevet opsagt i byggefirmaet Dahl A/S, der har indgivet konkursbegæring. Finans

Magnus Cort var ved at glemme sine kvaliteter i Tour de Frances virvar og kaos, siger Lars Michaelsen.

Den såkaldte gini-koefficient er et ligegyldigt tal i forhold til Danmark.

Danmark er et godt samfund for den brede middelklasse. Men vi skal bryde de sociale mønstre, mener S.

Charlie Mae Holcombe holder sig for næsen, når det regner. Den økonomiske ulighed er enorm i USA, og i Alabama spreder manglen på kloakker orme og sygdomme blandt de fattige. Men heldigvis findes der kasinoer.

To faktorer er gennemgående, og tilsammen skaber de den økonomi, som placerer de unge og yngre i en skruestik.

Berlingske Research har knust data fra Eurostat og OECD samt fra nye undersøgelser fra amerikanske og britiske tænketanke for at finde ud af, hvad der foregår.

- Men den tendens er nu i store dele af den højtudviklede verden vendt eller helt forsvundet. De unge generationer vil for første gang i næsten 80 år ikke være bedre stillet end deres forældre.

Danmark er ikke immun over for tendensen, viser tal fra Nordea Kredit og Danmarks Statistik.

Men ikke længere. I store dele af den vestlige verden, og også i Danmark, forandrer historien sig dramatisk. For en generation siden og i runde tal ejede over halvdelen af alle unge i 20'erne egen bolig, men i dag er andelen næsten halveret.

Uligheden skyldes blandt andet, at færre unge end tidligere ejer deres egen bolig, påpeger analytikere.

Over 20 mennesker har mistet livet i hedebølge i Østasien, og mange er indlagt med hedeslag.

Sygdom truer med at udrydde bananen.

Kartofler, majs, bær, løg og sommerrødder. Både haven og naturen bugner med lækkerier her i juli. Så spis råvarer, der er i sæson, og få masser af smag.

Et af sommerens mest populære sommerferiemål skal også opleves langs 100 km lang bjergkæde.

