Banedanmark stopper højttalerudkald til togene efter it-fejl

Kristian Jensens (V) chance for at blive Venstres næste formand har aldrig været større. Men der er skarpe sten på vejen, som først skal fjernes.

Sommeren 2018 ser ud til at slå alle rekorder. Vi har i de første måneder fået markant mindre nedbør end nogensinde før.

Slots- og Kulturstyrelsen mener, at driftige Herning-folk har ødelagt en fredet landskabsarkitektonisk perle i Herning.

James Gunns seneste film har indtjent knap 10 mia. kr, men producenten Disney har nu valgt at afbryde samarbejdet, efter instruktørens gamle tweets er dukket op. Finans

Magnus Cort jubler over Tour-etapesejr:

To biler kørt frontalt sammen:

Kvinde anklagede eks for voldtægt:

Brandene har konsekvenser for togdriften i Sønderjylland.

Det kritiserede fornyelsesgebyr har man dog ikke været i stand til at fjerne.

Stadig flere vælger bussen frem for toget:

Her var det en omfattende netværksfejl, der var skyld i bøvlet. Her var det dog både udkald og informationen på skærmene, der ikke var i top. Heller ikke Rejseplanen var dengang fuldt opdateret.

- Vores leverandør er på sagen og arbejder på højtryk for at få det løst, siger pressemedarbejderen.

Fejlen gælder på fjernbanen og strækker sig derfor over hele landet, lyder meldingen søndag sidst på eftermiddagen.

- Der vil kun være udkald på tog, der er ved at afgå, og dem kan man stole på. Den information vil også stå på skærmene, forklarer Christopher Mortensen.

Det får selskabet til helt at slette udkaldene fra omkring klokken 18.

- Der er tale om en systemfejl, som gør, at udkaldene siger, at togene er forsinkede, selv om de er rettidige, siger han.

Fejlen er opstået i en computer, der styrer udkaldene. Det betyder, at der søndag har været meldinger om forsinkede tog, selv om de har kørt til tiden.

Det kræver stor viden at bekæmpe ild med ild, siger dansk brandekspert. Men teknikken modild er velkendt.

Sygdom truer med at udrydde bananen.

Et af sommerens mest populære sommerferiemål skal også opleves langs 100 km lang bjergkæde.

