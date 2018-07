»Problematisk«: 15-årige bartendere serverer alkohol for voksne

Rigtig mange unge supplerer deres lommepenge med et studiejob for at få råd til tøj og caféture med vennerne.

Men ifølge fagforeningen 3F er det ikke alle fritidsjob, der er lige hensigtsmæssige. Nye tal fra Jobpatruljen viser, at det bliver mere og mere almindeligt for unge under 18 at tage et job som bartender, og det er problematisk, mener 3F.

Det skriver DR.

Jobpatruljen, der styres af bl.a. 3F og HK, rejser i disse dage rundt i landet for at undersøge unges arbejdsforhold, og ud af de i alt 2.065 unge, Jobpatruljen har spurgt i år, arbejder 10 procent af dem i lokaler med alkohol. Næsten 30 procent af dem serverer selv alkohol, og det er en stor stigning i forhold til sidste år, hvor tallene kun var 7 og 17 procent.

Ifølge jobpatruljekonsulent, Jon Henningsen, er de nye tal bekymrende.

»Vi har hørt om ubehagelige episoder, hvor unge har stået over for berusede mennesker og haft en ubehagelig oplevelse,« siger han til DR.

Jens Peter Bostrup, der er formand i hotel- og restaurantgruppen i 3F i Skagerak, er enig i, at det kan skabe udfordringer for de unge at stå bag baren, når de ikke selv er fyldt 18 år.

Han peger på, at det kan være svært for de unge at udvise autoritet, når de skal spørge deres gæster om legitimation, og desuden mener han, at det kan være svært for dem at dysse fulde folk ned, hvis en fest er ved at køre af sporet.

Regeringen indførte sidste år en lov, der gjorde det lovligt for unge mellem 15 og 18 år at servere alkohol.

Loven fik massiv kritik af en række brancheorganisationer, da den blev indført. Børnerådet vurderede, at loven kunne få »alvorlige omkostninger for børns sundhed« og Lægeforeningen kaldte tiltaget »problematisk« og »et stort tilbageskridt i forhold til nedbringelse af alkoholforbrug.«