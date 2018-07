Raketbyggere er klar til ny raketaffyring på Bornholm

Raketforeningen Copenhagen Suborbitals er efter næsten et års forsinkelse klar til at sende raketten Nexø II i luften ud for Bornholm.

Det oplyser amatørrumprogrammet til fagbladet Ingeniøren.

Efter planen foregår opsendelsen i næste weekend.

Raketten er efterfølgeren til Nexø I, som blev affyret i slutningen af juli 2016. Det gik dog langt fra som håbet, da den kun nåede en højde på godt 1.500 meter, før den løb tør for brændstof.

- Sidst gik næsten alt, som det skulle – ud fra et teknisk synspunkt. Men når man arbejder med raketter, kan selv en lille fejl hurtigt medføre mange andre, siger Mads Wilson fra Copenhagen Suborbitals til bladet.

Han fortæller, at en tank var blevet for varm. I år har raketbyggerne så tilføjet et trykreguleringssystem, som skal sikre et konstant tryk i tankene. Derved skulle raketten gerne få en mere stabil forbrænding.

Sidste år var det planen, at Nexø II skulle i luften, men det blev ikke muligt at sende den op.

Opsendelsen blev udskudt flere gange - blandt andet fordi de svenske luftfartsmyndigheder meddelte, at de ikke havde mulighed for at sikre luftrummet over opsendelsesområdet.

Det er i første omgang planen, at Nexø II opsendes næste weekend, men hvis det på grund af vejrforholdene ikke kan lade sig gøre, er flere andre datoer i spil.

Derfor kan affyringen også ske den 4.-5. august eller den 11.-12. august.

- Hvis vejret ser fornuftigt ud, så gør vi det næste weekend, men hvis det ikke er, så bliver det bare weekenden efter, siger Mads Wilson til Ritzau.

Raketopsendelse på Bornholm må udskydes endnu en gang

Umiddelbart skulle man tro, at det usædvanlige gode sommervejr,også er perfekt at opsende raketter i. Men det er ikke nødvendigvis tilfældet.

- Godt raketvejr er, når det ikke blæser alt for meget. Vi skal helst ikke have mere blæst end fire-fem meter i sekundet.

- Og vi vil faktisk helst have, at det er en lille smule overskyet, så det er en smule køligere, for så bliver det flydende ilt, som vi arbejder med, lettere at styre. Det må nemlig ikke blive for varmt, siger han.

Copenhagen Suborbitals har tidligere konkurreret med den nu drabsdømte Peter Madsen om, hvem der først skulle have lov til at opsende sin raket.

Det var oprindeligt planen, at både Raketmadsens Rumlaboratorium og Copenhagen Suborbitals (CS) skulle have opsendt en raket den 26. august sidste år på Bornholm.

Dagen før Peter Madsen stævnede ud med den svenske journalist Kim Wall i ubåden "UC3 Nautilus", udskød han raketopsendelsen. Han forklarede i et blogindlæg aflysningen med, at han ikke ønskede at "chikanere" CS - og at de havde booket tiden først.

Peter Madsen blev senere idømt livsvarigt fængsel for at have dræbt Kim Wall.