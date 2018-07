Tørken lukker nordfynsk ø for turister

Den populære turistattraktion Æbelø er indtil videre lukket for besøgende, da myndighederne frygter, at man ikke vil kunne nå frem med redningsmandskab i tilfælde af brand.

Det skriver TV 2.

Nordfyns Kommune har valgt at lukke for adgang til Æbelø, da man grundet tørken ikke mener, at det vil være muligt at komme frem med redningsmandskab hurtigt nok i tilfælde af brand.

Den ubeboede ø er en populær turistattraktion, da den kun kan besøges af sejlende eller de, der vælger at tage turen til fods i det lave vand mellem Fyn og Æbelø.

Og derfor er øen altså lukket for turister. På grund af de manglende muligheder for adgang, vil det altså tage beredskab meget længere, end hvad hensigtsmæssigt er, hvis der skulle opstå brand i tørken.

»Hvis der skulle opstå en brand på Æbelø, så vil det tage rigtig lang tid for redningsmandskabet at nå derud. Det vil enten kunne ske med en redningshelikopter eller måske med traktor. Så for at være på den sikre side har kommunen valgt at lukke for al adgang til øen indtil videre,« fortæller Rikke Lindhøj, der er bureauleder hos VisitNordfyn til TV 2.

Det er ikke alene af hensyn til øens natur, at det ikke for tiden er muligt for turister at besøge Æbelø, men også af hensyn til de besøgendes sikkerhed.

Øen er fredet, og passer i det store hele sig selv. Æbelø huser også et havørnepar, der yngler hvert år, og er derfor en populær attraktion for fugleentusiaster.