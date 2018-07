Ungt par tændte engangsgrill og startede ødelæggende brand: Nu risikerer de en enorm regning

En ungt par kan risikere at få en regning på op til 100.000 kroner efter at have benyttet sig af en engangsgrill ved Turbinehallen i Middelfart. Grillen antændte et kostbart brodæk, som de unge nu risikerer at skulle betale for.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Et ungt par, hvor begge var omkring de 20 år, ankom til brodækket ved Turbinehallen lørdag den 7. juli, hvor de startede en engangsgrill. Da de en times tid senere forlod stedet, efterlod de en engangsgrill, der altså udviklede kraftig røg og derefter gik i flammer. Turbinehallen er hovedsæde for Torben Østergaard-Nielsens USTC-koncern, og brodækket tilhører også koncernen.

Seks til syv meter af brodækket blev ødelagt, og skaderne er løbet op i mindst 100.000 kroner. Træet er en speciel type, der kommer fra Sydamerika, og ikke er på lager i Europa på nuværende tidspunkt. Man håber at kunne finde frem til det unge par ved hjælp af overvågningsvideoen, og derefter rejse erstatningskrav mod dem.

»Det er ikke til at vide, hvad der videre kunne være sket. Var der først begyndt at flyve gløder rundt i luften, kan man ikke afvise, at de måske var blevet suget ind i vores trækkanaler,« siger Morten Jensen, der er servicechef ved koncernen til Fyens Stiftstidende.

Branden blev opdaget af en tilfældig forbipasserende, der hurtigt fik alarmeret Trekantbrand. Brandvæsnet var brodækket inden for få minutter og fik slukket branden.