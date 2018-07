Dansk ø ramt af fugleinfluenza

Der er fundet højpatogen fugleinfluenza i en død fugl på den danske ø, Vejrø, der ligger nord for Lolland. DTU Veterinærinstituttet fandt influenzaen i en død edderfugl.

Det handler om den samme type af fugleinfluenza, der også er blevet fundet tidligere på året i vilde fugle andre steder i Danmark og Europa. Men ifølge Fødevarestyrelsen, er det unormalt at finde fugleinfluenza om sommeren.

»Sygdommen ses hyppigst vinter og forår, så det er overraskende, at vi har gjort dette fund midt på så varm en sommer,« siger Stig Mellergaard, der er souschef og dyrlæge i Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Fødevarestyrelsen oplyser, at en stor del af de fund af fugleinfluenza, der er blevet gjort, har fundet sted i og omkring Sydsjælland. Stig Mellergaard opfordrer til, at man melder det til Fødevarestyrelsen, hvis man har mistanke om, at en fugl kan være død af fugleinfluenza. Eksempelvis hvis man finder flere døde fugle på samme sted.

Fundet vil dog ikke få Fødevarestyrelsen til at skærpe kravene til hold af fugle og fjerkræ, men minder i stedet om, at man bør følge reglerne for god smittebeskyttelse.

Fødevarestyrelsen har også vurderet, at fundet ikke vil få yderligere konsekvenser for den danske eksport, da fundet er gjort i en vild fugl. Danmark bevarer derfor sin officielle status som et land, der er fri for højpatogen fugleinfluenza i besætninger.