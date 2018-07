Stor brand på maskinværksted: To er kommet på skadestuen

Søndag eftermiddag udbrød en brand på et maskinværksted i Thy. To personer er kommet på skadestuen som konsekvens af branden.

Det skriver Nordjyske.

Branden udviklede sig ifølge indsatsleder Mogens Hansen fra Nordjyllands Beredskab over flere timer, før den blev opdaget og alarmen blev slået klokken 13.22.

Branden blev opdaget af maskinværkstedets ejers kone, da branden gik gennem taget på værkstedet.

Ejeren og en medarbejder forsøgte at bekæmpe branden, men måtte opgive og overlade det til brandfolkene.

De to blev efterfølgende kørt til sygehuset i Thisted for at blive tjekket for røgforgiftning.

Mogens Hansen fortæller til avisen, at ilden er opstået inde mellem en indervæg og en ydervæg, og det tyder på, at der har været en fejl i en elektrisk installation.

Alle brandfolkene bar røgdykkerudstyr, fortsætter han:

»Der var tale om en rigtig usund røg fra værkstedet - en røg, som vi ikke var sikre på indholdet af.«

Desuden blev 150 kvadratmeter af taget og store dele af maskinværkstedet ødelagt.

»Der stod en del dyre maskiner til forarbejdning af metalemner, så vi har med det samme rekvireret et følgeskadefirma til at tage hånd om eventuelle skader på disse maskiner,« siger han.

I alt 16 personer hjalp med at slukke branden, hvilket lykkedes klokken 16.