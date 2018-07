Blæst og højvande kan redde Innaarsuit fra isfjeld

33 af de 169 beboere i bygden Innaarsuit i det vestlige Grønland er blevet evakueret til et servicecenter, efter at et kæmpe isfjeld er drevet ind til bygden.

Frygten er, at isfjeldet kælver og sender en flodbølge ind mod bygden. Derfor er de lavest liggende huse blevet evakueret.

Men fredag er der nogen optimisme at spore. Fjeldet har bevæget sig lidt nordpå og ligger ikke længere direkte ind mod Innaarsuits havneområde.

- Vejrudsigten fortæller, at det vil begynde at blæse op i aften, og sammen med højvandet kan det få isfjeldet til at drive videre, siger Carl Sværd, der er konstitueret politikommissær og pressetalsmand for Grønlands Politi, fredag.

Højvandet vil være på sit højeste klokken 22 lokal tid - klokken 02 dansk tid.

Det er dog for tidligt at ånde lettet op, for hvis isfjeldet kælver er der stadig risiko for indbyggerne i Innaarsuit.

Derfor har beredskabet flyttet sin redningshelikopter nordpå fra Kangerlussuaq til Ilulissat, så den kan nå hurtigere frem. Desuden har Arktisk Kommando sendt inspektionsskibet "Knud Rasmussen" til området.

Samtidig står man dog med et andet problem. Bygdens eneste butik ligger nemlig i det evakuerede område.

- Beboerne er blevet spurgt om, hvad de mangler, og så vil man bringe forsyninger ud med helikopter, hvis det skulle blive nødvendigt, fortæller Carl Sværd.

17. juni sidste år blev bygden Nuugaatsiaq ved Uummannaq ramt af en flodbølge, der blev udløst af et jordskred.

Fire mennesker døde, 11 blev såret, og adskillige huse blev skyllet