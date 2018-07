Flere hundrede fisk er døde - vandløb ramt af forurening

To gange inden for de seneste dage har Dalby Møllebæk i den sydlige del af Kolding været ramt af forurening.

Kolding Kommune oplyser fredag, at et par hundrede mindre ørreder i størrelsen mellem 6 og 15 cm er fundet døde.

Den første af de to forurerninger skyldes ifølge kommunen et ukendt giftstof, som formentlig er blevet hældt i regnvandsriste i industriområdet. I forbindelse med den anden forurening mener kommunen at have identificeret synderen som diesel, der er hældt i kloakken omkring Bakkegærdet i kommunen.

»Vi har ikke fundet kilden til de to forureninger, men vi har en mistanke om, at udslippet skyldes, at der er hældt kemikalier i regnvandsriste langs vejen eller på industrivirksomhedernes egne arealer,« siger biolog Lotte Madsen, Kolding Kommune på kommunens hjemmeside.

Dalby Møllebæk har før været udsat for forurening fra regnvandsriste. Kommunen indskærper nu, at man ikke må bruge ristene langs vejen til at skille sig af med kemikalier. De skal indleveres på genbrugsstationen.

»Da området ned til Dalby Møllebæk er separatkloakeret (mens regnvand og spildevand ledes væk i separate rør, red.), ender væske, som hældes i kloakkerne, ikke på rensningsanlægget, men ledes direkte ud i vandløbet. Her kan de anrette stor skade på dyrelivet,« siger hun.

Ifølge kommunen er der ingen tegn på, at de to episoder har noget med hinanden at gøre.

Man blev opmærksom på problemet fredag, da en del døde fisk blev opdaget i vandløbet.

»Forureningen var standset, da vi nåede frem, og på det tidspunkt kunne vi ikke gøre noget for at begrænse skaderne,« fortæller Lotte Madsen.