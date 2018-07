Verdens hurtigste fugl yngler nu i Nordjylland

På Nordjyllandsværket har man fået særdeles fornemt besøg.

For første gang i nyere tid har et ynglende par vandrefalke nemlig slået sig ned nord for Limfjorden, skriver Dansk Ornitologisk Forening (DOF) på sin hjemmeside.

Nordjyllandsværket ligger ved Limfjordens nordlige bred, og direktøren havde ikke bemærket de totalfredede rovfugle, før en ornitolog gjorde ham opmærksom på det.

Fuglene har nemlig fundet et fredeligt sted at bygge rede. Parret har udvalgt sig en brandtrappe på en ca. 50 meter høj kraftværksblok, som står øde hen. Den skal ganske vist rives ned om få år, men da vil fuglene få tilbudt en høj redekasse på værket.

De ynglende rovfugle ved Limfjorden bringer det samlede antal lokaliteter med faste vandrefalkepar op på 23 i 2018, skriver DOF. Heraf har 12 af parrene haft æg og unger. De jyske vandrefalke er desuden glade for kraftvarmeværmer. Foruden Nordjyllandsværket har man set falkene flytte ind på værker ved både Kolding, Aabenraa, Roskilde og på Sydvestsjælland.

Vandrefalken slog sig ned på Møn i 2001 efter at have været forsvundet som dansk ynglefugl i tæt på 30 år. Siden bredte den sig også til andre dele af landet. DOF anslår, at der er kommet et stabilt niveau på 20-25 par.

Niels Peter Andreasen, som er DOF's ekspert i vandrefalken, påpeger, at det ikke nødvendigvis er en god idé at gøre noget aktivt for endnu større udbredelse. Det kan bl.a. gå ud over ynglende vadefugle.

Således skal man tænke sig om, før man sætter redekasser op til vandrefalken i områder, hvor den ikke allerede findes.

»Med den ret stabile bestand, vi har i disse år, er det ikke hensigtsmæssigt at oparbejde en unaturlig stor bestand af en art, som i det danske landskab har sin begrænsning, og som kan forrykke balancen for andre beskyttelseskrævende fuglearter i nabolaget,« siger han til DOF.dk

Fuglen går for at være verdens hurtigste dyr, eftersom en vandrefalk engang er blevet målt til at styrtdykke med 389 km/t.