Mens antallet af overvægtige og svært overvægtige danskere stiger, diskuterer læger løsningen på problemet. Er nøglen til løsningen at anerkende svær overvægt som en kronisk sygdom på linje med sukkersyge og astma?

Nyt lovforslag skal gøre det mere enkelt og sikkert for patienterne at tage deres medicin, men Lægeforeningen advarer om farer. Apotekerforeningen er ikke bekymret.

Studerende skal stadig hurtigt gennem studierne, men måderne at sikre det på har ændret sig markant. Senest på Roskilde Universitet.

Sager om menneskesmugling hører til blandt de sjældnere hos de danske domstole, som behandler et par hundrede sådanne om året. En af dem udspandt sig for nylig i retten i Nykøbing Falster og handlede om to brødre, tyske togbilletter og en plasticpose.