Pizzeriaejer risikerede udvisning til Iran efter 25 år i Danmark: Nu har han fået lov til at blive

Der blev indledt en underskriftsindsamling i støtte til ham på Fanø, mens politikere både lokalt og nationalt diskuterede hans sag.

Selv stod den 53-årige Abutaleb Jamshid Farjand med en frygt for, at han ville miste sin permanente opholdstilladelse efter 25 år i Danmark.

Eller, som han selv formulerede det, tage ham og hans familie med to børn »fra Paradis og sende os til Satan«.

Nu er hans sag blevet afgjort, og Abutaleb Jamshid Farjand bliver ikke sendt tilbage til Iran. Det skriver Fanøposten, der har fået adgang til afgørelsen.

Lokalpolitikere kalder det »urimeligt« at udvise iraner efter 25 år - DF mener »han har drevet gæk med det danske system«

Udlændingestyrelsen har kigget nærmere på hans sag, efter de fandt frem til, at han havde besøgt sit hjemland fire gange i perioden 2000 til 2006, blandt andet for at blive gift og deltage i sine forældres begravelse.

Ifølge udlændingeloven må man ikke rejse hjem de første 10 år efter at have opnået permanent opholdstilladelse, da det kan indikere, at man ikke længere risikerer forfølgelse i hjemlandet.

Abutaleb Jamshid Farjand forklarede sig på et møde den 5. juli, og det har fået myndighederne til at konkludere, at der ikke er grundlag for at inddrage hans opholdstilladelse.

»Du har derfor fortsat tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark. Vi foretager os på denne baggrund ikke yderligere i sagen,« skriver Udlændingestyrelsen i brevet.

På Fanø kaldte lokalpolitikere fra Venstre, Socialdemokratiet, Fanø Lokalliste og Konservative det »urimeligt« og »besynderligt«, at den 53-årige Abutaleb Jamshid Farjand risikerede at miste sin permanente opholdstilladelse.

»Det er på alle måder urimeligt, hvis han skal rejse herfra og væk fra familien efter 25 år. Regler og principper er godt nok, men det kan godt blive lidt rigidt, hvis man ikke kan kigge konkret på en sag«, sagde Johan Brink Jensen (S), formand i Social- og Sundhedsudvalget på Fanø, til JydskeVestkysten.

Helt anderledes så man på det i Dansk Folkeparti.

»Han har drevet gæk med det danske system, for han er jo overhovedet ikke flygtning, når han kan rejse frem og tilbage mellem Danmark og sit hjemland. Og alene det faktum, at han rejste tilbage til sit hjemland for at blive gift, viser også, at han er mere iraner end dansker. Derfor vil det ikke være noget problem, hvis han udvises af Danmark,« udtalte formand for Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg Martin Henriksen (DF).

Abutaleb Jamshid Farjand har slået fast, at han ikke kendte til reglen om, at han ikke måtte vende tilbage til sit hjemland.

»Jeg lever ligesom danskere. Jeg har en kone og to børn, som er danske statsborgere, jeg har eget hus, har aldrig lavet kriminalitet, og både jeg og min kone arbejder 80 timer om ugen og betaler en høj skat med glæde,« sagde han til JydskeVestkysten.