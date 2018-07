Kvindes jobansøgning blev afvist af transportfirma: »Jobbet er for fysisk til en kvinde«

Svaret kom på dén dag, hvor hun havde sendt sin jobansøgning.

I annoncen til jobbet som chauffør havde det eneste krav været, at ansøgerne havde kørekort til pakkekørsel.

Alligevel blev en kvinde mødt af dette svar fra transportfirmaet:

»Hej. Jobbet er for fysisk til en kvinde«.

Nu er transportfirmaet dømt til at skulle betale en godtgørelse på 25.000 kroner for at handle i strid med ligebehandlingsloven.

Det skriver Fagbladet 3F.

Firmaet har beklaget svaret, som de kaldte »dårligt formuleret«.

»Det afgørende er ikke formuleringen af afslaget, men det bagvedliggende motiv. Klagers evne til at bestride stillingen blev udelukkende vurderet på baggrund af hendes køn. Klager har derfor påvist faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at hun har været udsat for direkte forskelsbehandling på grund af køn,« skiver Ligebehandlingsnævnet i afgørelsen.