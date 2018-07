Genbrugsplads er blevet evakueret og bomberyddere tilkaldt på grund af indleveret mortergranat

Pludselig stod der en mortergranat på genbrugspladsen på Bronzevej i Kolding tirsdag aften.

Det har ført til en evakuering af stedet, indtil bomberyddere har været forbi og undersøge granaten.

Det oplyser Kolding Kommune på Facebook.

»Skive Kaserne har set billeder af granaten og vurderer, at der ikke er høj risiko for fare, men at pladsen skal spærres af«, siger driftsleder Rasmus Vestergård til Kolding Kommunes hjemmeside.

Sydøstjyllands Politi bekræfter, at Forsvarets ammuntionsryddere er på vej til stedet. De skal vurdere, om den er farlig eller ej, oplyser vagtchefen til Ekstra Bladet.

Indtil da er det vigtigt, at der ikke bliver rørt ved den, og derfor er området blevet afspærret, siger han.

Mortergranaten er umiddelbart fra krigens tid, lyder vurderingen.

Det var en ældre herre, der indleverede granaten omkring klokken 17.45 tirsdag aften. Han sagde selv, at den var ufarlig.