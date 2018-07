Genbrugsplads blev evakueret og bomberyddere tilkaldt på grund af indleveret mortergranat

Pludselig stod der en mortergranat på genbrugspladsen på Bronzevej i Kolding tirsdag aften.

Efterfølgende blev pladsen evakueret, mens bomberyddere var forbi og undersøgte granaten.

Det oplyser Kolding Kommune på Facebook.

Onsdag middag meddelte kommunen, at genbrugspladsen er åben igen, og at der var tale om en gammel fransk granat, der allerede var tømt for krudt.

»Skive Kaserne har set billeder af granaten og vurderer, at der ikke er høj risiko for fare, men at pladsen skal spærres af«, sagde driftsleder Rasmus Vestergård inden da til Kolding Kommunes hjemmeside.

Det var en ældre herre, der indleverede granaten omkring klokken 17.45 tirsdag aften. Han sagde selv, at den var ufarlig.