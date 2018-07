Pindsvine tørster og dør på stribe i varmen: Haveejere kan komme dem til undsætning

Måske har du ikke lagt mærke til det, men i øjeblikket tumler der flere dehydrede pindsvin rundt i Danmark end normalt.

Kombinationen af høje temperaturer og tørke har gjort, at Pindsvinehjælp Nordjylland opfordrer folk til hjælpe til med at håndtere problemet.

»Vi er flere plejere, der får voldsomt dehydrerede pindsvin ind, som trods intens væskebehandling ikke står til at redde,« skriver Pindsvinehjælp Nordjylland på Facebook.

Over for DR forklarer leder Tine Christiansen, at seks dyr er døde i løbet af de seneste syv dage, selvom de er blevet behandlet:

»Det har aldrig været så heftigt, som det er nu, og dyrene dør simpelthen imellem fingrene på os«.

Pas på med at forsøge at redde pindsvin: De kan blive så stressede, at de dør af det

Hendes kollegaer i Aarhus og på Amager melder om det samme problem, siger hun, og situationen vil blive forværret, når der inden længe kommer unger rundt omkring.

Haveejere kan hjælpe ved at stille noget vand ud i deres haver, også selvom de ikke har set et pindsvin på matriklen i årevis.

Det kan for eksempel ske i en stegepande, underkop eller urtepotte, forklarer Tine Christiansen. Det hjælper dog ikke at sætte vand ud i for eksempel et fuglebad eller en havedam, da det er for svært tilgængeligt for pindsvinene, siger hun.