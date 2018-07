Brand raserede ejendom med købmand og pizzeria

Flere beboere i landsbyen Spørring nord for Aarhus blev natten til onsdag evakueret af frygt for, at en brand i en købmandsbutik skulle brede sig til nærliggende huse.

Ingen kom dog til skade ved branden, som blev nedkæmpet efter godt fem timer, oplyser Østjyllands Politi.

Alarmen om branden i bygningen på Gammel Landevej indløb klokken 02.40. Først ved ottetiden var branden slukket, oplyser en talsmand for politiet.

Den stærkt beskadigede bygning huser dels "Min Købmand" og dels et pizzeria.

Specialister i politiet skal onsdag morgen i gang med at undersøge, hvordan ilden er opstået. På grund af undersøgelsen vil Gammel Landevej være afspærret i nogle timer.