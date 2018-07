Ofre for menneskehandel siger nej til hjælp

98 kvinder blev sidste år identificeret som ofre for menneskehandel af de danske myndigheder.

Flere end halvdelen - 58 personer - tog ikke imod et tilbud om forberedt hjemsendelse, som det danske samfund tilbyder udenlandske kvinder, der udnyttes til prostitution af kriminelle netværk.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Ofre for menneskehandel har ifølge lovgivningen krav på op til 120 dages ophold på et krisecenter, hvor de blandt andet tilbydes psykologhjælp og forberedelse til hjemrejsen.

Efter hjemrejsen kan den danske stat yde en støtte på 50.000 kroner til for eksempel bolig eller skolegang.

Alligevel trådte 50 personer sidste år ud af tilbuddet, og otte ønskede slet ikke at tage imod det.

Det fremgår af en årsstatistik fra Center mod Menneskehandel, der hører under Socialstyrelsen. Rapporten viser, at der i 2017 blev identificeret 98 ofre for menneskehandel mod 121 i 2016 og 93 i 2015.

Størstedelen af kvinderne er fra Nigeria, mens thailændere udgør den næststørste gruppe.

Ifølge specialkonsulent Martine Grassov fra Center mod Menneskehandel udgør nigerianere også hovedparten af dem, der træder ud af et hjælpetilbud.

- Vi oplever, at kvinderne ikke altid er parate til at tage imod hjælpen. Deres situation i hjemlandet ændres ikke af, at de danske myndigheder vurderer, at de er blevet handlet, og nogle kan have svært ved at se perspektivet i at vende hjem, siger hun til Kristeligt Dagblad.

Kira West er forstander for Reden International, som hjælper ofre for menneskehandel. Hun oplever, at de nigerianske kvinder i nogle tilfælde er desperate, fordi de skylder bagmænd op til flere hundrede tusinde kroner.

- Det kan være svært at forstå, at de siger nej til at få hjælp. Men vi kan opleve, at jo mere de har lidt på rejsen til Danmark, jo mindre tilbøjelige er de til at sige ja til et tilbud om at vende hjem.

- Tværtimod ønsker de i begyndelsen af deres ophold, at det skal lykkes at tjene penge her, siger hun til Kristeligt Dagblad.