Blæst drev par på luftmadrasser ud på livsfarligt hav

Det var tæt på at gå galt, da et midaldrende ægtepar i weekenden var ude at bade ved Ishøj Strand syd for København.

Parret havde taget luftmadrasser med i vandet og nåede at drive 300 til 400 meter ud i Øresund, før livreddere opdagede, at de var kommet på afveje.

Kvinden kunne ikke svømme, og hendes mand kunne ikke hjælpe hende i land på grund af den kraftige vind, der havde drevet dem langt ud på det åbne hav.

Episoden er blot en af en række livsfarlige situationer, der den seneste uge har udspillet sig ved landets strande på grund af kraftig fralandsvind.

Det oplyser Trygfonden Kystlivredning.

Der er udsigt til, at det fortsat vil blæse den kommende tid, og badegæster skal derfor være påpasselige, når de bevæger sig ud i bølgerne, lyder det fra Anders Myrhøj, chef for drift og sekretariat i Trygfonden Kystlivredning.

- Faren ved fralandsvind er, at man ikke som sådan lægger mærke til, at der er nogen fare. Vandet kan se roligt ud, fordi der nærmest ikke er nogen bølger.

- Det er vores klare anbefaling, at når der er fralandsvind, skal man lade de oppustelige badedyr og luftmadrasser blive hjemme i sommerhuset og ikke tage dem med i vandet, siger Anders Myrhøj.

Badesæsonen begyndte officielt fredag den 29. juni, hvor Trygfondens livreddere indtog strandene. Fra denne dag og frem til søndag den 8. juli gennemførte de syv livreddende aktioner rundtom i landet.

Ud over ved Ishøj har der været livsfarlige situationer i havet ved Bellevue nord for København, Grenaa, Hvidbjerg, Hvide Sande og Moesgaard Strand.

Den kommende tid er der udsigt til vestenvind. Derfor er det især badegæster ved østvendte kyster, der skal være påpasselige, når de går i vandet.

- Vinden vender hele tiden, så fralandsvind er en problematik, som vi gerne vil have folk til at forstå alvoren af, siger Anders Myrhøj.

Det er ikke kun strandgæster, der kan komme i problemer i forbindelse med fralandsvind. Også surfere er udsat. Særligt hvis deres udstyr går i stykker, da de så kan drive langt ud på havet.

Trygfonden fraråder alle - både surfere og badegæster - at gå alene i vandet.