Nu kan lamaer bliver hentet ind for at holde ulve på afstand fra landmændenes ejendom

Alt fra ministre over landmænd til menigmand har leveret mange bud på, hvad man skal gøre ved ulvene i Danmark.

I jagten på en løsning er opmærksomheden nu blevet rettet mod et større og momentvis spyttende dyr.

Råd anbefaler gps-overvågning og flere penge til ulvehegn

I et afgrænset område i Vestjylland kan landmænd få statsligt tilskud til at anskaffe sig et vogter- og advarselsdyr, og det kan give lamaer en hovedrolle, skriver JydskeVestkysten.

I Sverige er der lavet flere forsøg med lamaer, der vogter over ulvetruede får, ligesom dyret bliver brugt til at advare landmænd i blandt andet USA. Og nu kan det samme ske i Danmark, siger Jens R. Nielsen, formand for Sønderjysk Fåreavl.

»Det er helt sikkert, at mange vil overveje at anskaffe sig en lama eller et andet vogterdyr«, siger han til avisen og peger på, at særligt mindre fåreavlere og gårdejere vil være interesserede i en lama:

Minister i ulveland: Nødværge gælder også for får på marken Hvis man ser en ulv angribe sine husdyr, må man skyde den, fastslår miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

»Når man tager et helt andet dyr ind, kræver det mere arbejde. Lamaerne kan måske være svære at styre, og de skal lære at begå sig i flokken. De små avlere vil nok i højere grad synes, det er sjovt med et anderledes dyr«.

Indtil videre er der ikke nogen meldinger om danske fåreavlevere, der har anskaffet sig en lama.

Miljø- og fødevareminister Jakob Elleman-Jensen (V) har tidligere udtalt, at han har et ønske om, at man kan nedskyde såkaldte problemulve.

Derudover har Vildtforvaltningsrådet lavet en foreløbig anbefaling af en ny forvaltningsplan vedrørende ulven, der blandt andet lægger op til mere overvågning af ulven ved hjælp af gps-tracking, en højere kompensation til landmænd, der har mistet husdyr ved ulveangreb og mere borgerinformation:

»Vi forventer, at der kommer flere ulve i Danmark, og der er brug for at informere mere om ulvens adfærd i forhold til frygt hos befolkningen,« sagde Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet, til Jyllands-Posten.