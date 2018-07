Flere ænder fundet døde i sø i Nykøbing Falster: »Det er meget voldsomt«

Våbensted Vildtplejestation, der rykker ud til dyr i nød, måtte fredag på en trist opgave i Nykøbing Falster, hvor en større gruppe vandfugle lå døde Svanedammen.

Drivende i det grønne vand og liggende i sivene havde man ifølge TV Øst fundet en snes døde ællinger, ungfugle og voksne gråænder, mens andre af søens fugle virkede svage.

Allerede tidligere på ugen slog en borger alarm til Guldborgsund Kommune og Dyrenes Vagtcentral efter at have opdaget døde dyr i vandet. Efterfølgende har Fødevarestyrelsen undersøgt et eksemplar, og her konstaterede man ifølge den kommunale miljøvagt, at der ikke var spor efter fugleinfluenza, skriver mediet.

Der er fundet døde ænder i alle aldre. Både ældinger, ungfugle og voksne gråænder. Foto: Våbensted Vildtplejestation

Mus fik lammelser efter indsprøjtninger med blod fra pølseforgiftede pensionister

Hos Våbensted Vildtplejestation, som hører under Dyrenes Beskyttelse, mener man derfor, at der er tale om en naturlig dødsårsag. Nemlig botulisme - også kendt som pølseforgiftning. Botulisme forårsages af farlige giftstoffer fra den sporedannende bakterie clostridium botulinum.

Bakterierne boltrer sig på bunden af søer, damme og kanaler, når temperaturen stiger, og iltindholdet daler. Hvis vandstanden samtidig falder, har gråænderne typisk lettere adgang til at snadre i de bakteriefyldte flager, der frigives fra søbunden. Smitten kan forårsagde lammelser hos dyrene, der i sidste ende får problemer med vejrtrækningen.

I dammen kan man også finde også andre typer fugle som f.eks. troldænder, der lever af muslinger, og de er stadig i live, hvorfor det næppe er hedeslag, der er skyld i dødsfaldene, forklarer Leon Holm Kragh fra Vildtplejestationen til Jyllands-Posten.

De døde fugle er blevet fjernet, men ifølge vildtplejestationen kan der komme flere dødsfald i den kommende tid. Foto: Våbensted Vildtplejestation

Fakta: Hvad er pølseforgiftning?

»Vores biolog i Dyrenes Beskyttelse mener kun, at det kan være botulisme. Det har været et problem flere gange i den sø, når det bliver så varmt i vejret. Det er meget voldsomt,« siger han.

De ca. 20 døde fugle er fjernet fra området, men vildtplejestationen forventer, at der kan dukke flere døde dyr op i dammen i den kommende periode. Derfor opfordrer man de lokale til at afholde sig fra at fodre i dammen og dermed trække flere ænder til.

»Det eneste, kommunen kan gøre ved problemet, er at sørge for, at der kommer gennemstrømning i vandet gennem en lille kanal eller rør. Mere skal der ikke til. Hvis man ikke gør noget, bliver vandet aldrig udskiftet, og så bliver det ved år efter år,« siger Leon Holm Kragh.

Den kommunale miljøvagt Toben Jensen bekræfter over for TV Øst, at botulisme tidligere har været i problem i området.

»Det rammer ofte ænder, og det er tidligere set her i Nykøbing Falster. Men på grund af det varme vejr er det kommet tidligere end normalt. Det plejer at være en hændelse, som først rammer i august,« siger han, der forklarer, at problemet kan opstå, når algevækst og dårlig vandcirkulation plager søerne.