Inddrivelse af gæld svigter: Enlige venter på børnebidrag

Problemerne med Skats inddrivelsessystem EFI har betydet, at mange enlige forældre ikke har fået udbetalt børnebidrag.

Folketingets Ombudsmand oplyser, at de manglende børnebidrag i maj 2017 udgjorde cirka 215 millioner kroner.

- Det er meget utilfredsstillende, at Skats manglende inddrivelse af børnebidrag har gjort, at enlige forældre i stadigt større omfang har måttet vente på penge, som de skal bruge til at forsørge deres børn, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen.

- Det går ud over børn både i Danmark og i udlandet og kan have mærkbare konsekvenser for de berørte familier, siger han.

Børnebidrag betales af den forælder, der ikke bor sammen med barnet.

Hvis bidraget ikke betales, er det op til Skat at inddrive pengene.

Men Skats system til inddrivelse af gæld, EFI, blev sat ud af drift i 2015, da det kom frem, at sagsbehandlingen i systemet i flere tilfælde overtrådte loven.

Siden er inddrivelsen sket manuelt, men der er tilsyneladende stadig store udfordringer.

Ombudsmandens undersøgelse er sket på initiativ af enlige forældre, oplyser Jørgen Steen Sørensen.

- Vi modtog klager fra enlige forældre, der ikke kunne forstå, de ikke kunne få deres børnebidrag.

- Det gjorde, at vi iværksatte en undersøgelse af Skats praksis, og den har nu bekræftet, at der er store problemer.

Hans indtryk er dog, at Skat er meget opmærksom på problemet og gør, hvad man kan for at indhente efterslæbet.

- Efter sommerferien har vi bedt om helt aktuelle tal for, hvordan det forholder sig.

- Det skulle gerne gå sådan, at Gældsstyrelsen, der nu har overtaget opgaven, får bedre styr på området, siger Jørgen Steen Sørensen.

Mange enlige forældre kan få børnebidrag udbetalt forskudsvis af Udbetaling Danmark.

Men hvis der er tale om bidragydere, der skal betale forhøjet bidrag eller bidrag fastsat af udenlandske myndigheder, kan børnebidraget kun udbetales af det offentlige, hvis pengene forinden er blevet inddrevet.