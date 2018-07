Flere psykiske patienter har fulgt selvmordsmanual på nettet

Flere psykisk syge patienter fra Østjylland er tidligere på sommeren blevet indlagt på Psykiatrisk Hospital i Risskov efter at have forsøgt at begå selvmord.



Patienterne havde fulgt en detaljeret manual, som den fynske læge Svend Lings har offentliggjort på nettet.



Det skriver DR Østjylland, som har fået oplysningerne bekræftet af hospitalet.



I maj kom det frem, at foreningen »Læger for aktiv dødshjælp« havde lagt en detaljeret manual ud for, hvordan man kan begå selvmord med medicinske præparater.

Foreningens formand, Svend Lings, fik sidste år frataget sin autorisation som læge, fordi han fortalte, at han havde hjulpet mindst ti mennesker til at dø ved at udskrive sovemedicin til dem og givet dem instrukser i, hvordan medicinen skulle indtages.



Til DR Østjylland siger han om selvmordsforsøgene fra Risskov:



»Jeg hjælper de stakkels mennesker, der ligger og lider til ingen verdens nytte, og som er legemligt syge. At der så undtagelsesvist forekommer andre tilfælde − det kan jeg ikke udelukke − men det tæller ikke så tungt for mig.«

Offentliggørelsen af den brugervenlige liste har fået debatten om aktiv dødshjælp til at blusse op, og Læger for aktiv dødshjælp har fået massiv kritik fra lægekolleger.



Merete Nordentoft, overlæge ved Psykiatrisk Center København, professor i psykiatri ved Københavns Universitet og ekspert i selvmordsforebyggelse, kaldte eksempelvis »fuldstændigt vanvittigt«, at man kunne finde på at offentliggøre en sådan guide, fordi det risikerer at koste liv, som ellers ikke ville være gået tabt.



Svend Lings er blevet tiltalt for medvirken til selvmordsforsøg, efter at han sidste år at have forsøgt at yde aktiv dødshjælp til en patient. Han risikerer tre års fængsel, når hans sag kommer for retten til september.



Der finder ca. 12.000 selvmordsforsøg sted om året i Danmark – halvdelen ved medicinsk forgiftning.



Psykiatrisk Hospital i Risskov har valgt at indberette de omtalte episoderne til Styrelsen for Patientsikkerhed.