Se kortet: Her er reglerne for afbrændingsforbud i din kommune

Hos DMI ser man i disse dage rødt. I hvert fald hvis man kigger på tørkeindekset.

Det højeste tørkeniveau er 10, som betyder, at der slet ikke er mere vand tilbage i de jordmagasiner, som planterne forsyner sig med fugt fra. Tirsdag målte mange steder i landet en rødglødende 10'er, og over alt er der således enten forøget eller høj risiko for tørke.

Med den dertilhørende risiko for naturbrand har beredskaberne indført afbrændingsforbud i større eller mindre grad i samtlige 98 kommuner i landet. Forbuddet gælder fra onsdag middag.

Landsdækkende afbrændingsforbud: »Vi står i en ekstrem situation«

Som udgangspunkt dækker forbuddet over afbrænding af bl.a. haveaffald og brug af ukrudtsbrændere, men i nogle jyske kommuner vurderes brandfaren som værende så stor, at det også er forbudt at grille med kul derhjemme. Det gælder Viborg, Silkeborg, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive, Ringkøbing-Skjern, Herning og Ikast-Brande.

På Beredskabsstyrelsens hjemmeside kan man finde ud af, hvilke regler, der gælder for borgerne i hver enkelt kommune. Du kan også se dem på kortet herunder.

Knastør sommer øger risikoen for gårdbrande markant

Straffen for at overtræde afbrændingsforbuddet vil typisk være en bøde.

Tørken holder Beredskabsstyrelsen travlt beskæftiget. Mellem den 1. maj og 3. juli har der været 808 meldinger til 112 om naturbrande, og styrelsens erfaring er, at 90 pct. af meldingerne om naturbrand er reelle.

Til sammenligning har der de seneste fem år været 375 meldinger i gennemsnit i samme periode.

Mandag i denne uge blev brandfolk kaldt ud til hele 38 naturbrande – det højeste antal på én dag i år.