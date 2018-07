Fakta: Derfor er vildsvin uønsket i Danmark

Siden nytår er 35 vildsvin blevet nedlagt i Danmark. 21 er nedlagt på private arealer, 12 er nedlagt på Naturstyrelsens arealer, og to er trafikdræbt.

Jagtreglerne er lempet, så det fra marts har været muligt at skyde vildsvin døgnet rundt og året rundt.

Det skyldes frygten for, at vildsvin kan bringe afrikansk svinepest til Danmark.

Af samme grund har et flertal i Folketinget vedtaget et lovforslag om at bygge et hegn langs den dansk-tyske grænse for at holde vildsvin ude.

Læs om den frygtede svinepest her.

Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, der rammer alle svineracer.

Den overføres både ved direkte kontakt mellem dyr, via foder og vand samt af insekter, for eksempel fluer og flåter.

Der findes ingen vaccine, og sygdommen medfører høj dødelighed blandt svin.

Til gengæld gør svinepesten ingen skade på mennesker eller andre dyr end vild- og tamsvin.

I Europa har svinepesten de seneste år bredt sig i øst. Sygdommen findes blandt andet i Estland, Letland, Litauen, Polen og Tjekkiet. For nylig er den også konstateret i Ungarn.

Danmark har til gengæld aldrig været ramt af afrikansk svinepest, og nabolandene Tyskland og Sverige er ligeledes fri for sygdommen trods store bestande af vildsvin.

Hvis der udbryder afrikanske svinepest i Danmark, vil meget eksport af svinekød stoppe og dermed koste eksportindtægter og arbejdspladser.

Kilde: Fødevarestyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet og Ritzau.