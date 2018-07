Usædvanlig plage: Kirkegård får ugentligt stjålet blomster fra op mod 30 gravsteder

Synet af blomster, der er forsvundet efter at være blevet hevet op med rødderne.

Det er, hvad man på Skagens Assistens Kirkegård, næsten dagligt møder ind til om morgenen, skriver TV2 Nord.

Blomstertyverierne har stået på i årevis. Men omfanget er nu så stort, at der ugentligt bliver stjålet blomster fra mellem 20 og 30 gravsteder.

Efterladte dåser, glasskår og nedtrampede blomster: Unge holder fest på kirkegård

Ifølge John Pedersen, der er kirkegårdsassistent på stedet, overvejer man, om der skal installeres kameraovervågning på kirkegården.

»Vi står magtesløse og slår ud med armene, for hvad kan vi gøre? Kunne man bare få fat i tyven, for det er nok en, som skal have hjælp, for jeg tror ikke, at det er noget, han bruger til videresalg,« fortæller kirkegårdsassistenten til TV2 Nord.

Halvdelen af gravpladserne står tomme: Muslimer får særligt begravelsesafsnit på kirkegård Halvtomme kirkegårde skal reddes af religiøs mangfoldighed.

Tyverierne af blomster fra gravstederne er særligt udbredt i forårs- og sommermånederne.

Hvor de mange blomster ender, er fortsat et stort mysterium.

I Skagen håber man dog, at det før eller siden kan lykkes at stoppe tyven, så man igen kan lægge blomster på gravstederne uden at frygte, om de også er der i morgen.