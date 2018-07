Sjældent, velbevaret skelet dukket frem i Nordjylland

Det er næsten utænkeligt, at broen over Storebælt eller Lillebælt lukker. Men en lastbil i brand kan i værste fald ødelægge det kabel, der bærer hele broen. Det kan blive fatalt.

Trods et klart krav om det modsatte er S og DF gået med til at trække 700 mio. kr. ud af det økonomiske råderum i energiaftale.

Ruslands præsident afviser på forhånd at diskutere landets annektering af Krim under møde med Trump 16. juli.

Det er næsten utænkeligt, at broen over Storebælt eller Lillebælt lukker. Men en lastbil i brand kan i værste fald ødelægge det kabel, der bærer hele broen. Det kan blive fatalt.

I asylstriden i Tyskland er der indgået et kompromis, og Seehofer trækker trussel om regeringsexit tilbage.

Det er blevet mindre populært for arbejdskraft at søge til Danmark, viser ny analyse fra Boston Consulting Group. En udvikling, der bekymrer i erhvervslivet, hvor virksomheder netop efterlyser flere dygtige hænder og hoveder. Finans

Men Trump mener, at hans politik på sigt vil føre til lavere priser.

Det netop genåbnede Københavns Museum inviterer til sommerskole for børn i alderen 8-12 år.

Hvad gemmer der sig under byen?

Støvring by kan have rødder flere tusind år tilbage, viser nye fund.

Efter flere indbrud i gravhøje vil et nordjysk museum få flere til at holde øje med de fredede fortidsminder.

Således er skelettet af jernaldermanden blevet placeret i en udstillingscontainer ved James Tobins Allé i 9220 Aalborg Øst. Her vil det være at finde frem til august.

Containeren er åben for besøgende i tidsrummet 07.00-15.00 på hverdage. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

I samarbejde med bygherren af de nye boliger i Sønder Tranders har Nordjyllands Historiske Museum arrangeret, at interesserede kan komme forbi og se de nye fund.

Udover den ca. 40-årige mand har man indtil videre bl.a. fundet en underkæbe, et skinneben samt nogle løse tænder.

Museumsinspektøren fra Nordjyllands Historiske Museum, Lars Egholm Nielsen, oplyser til TV2 Nord , at man forventer at finde flere skeletter.

»Husene er rigtig godt bevaret, og der kan ses mange konstruktionsdetaljer i form af gulvlag, ildsteder, forskellige vægkonstruktioner, nedgravede forrådskar og staldinddelinger. Således begynder der at danne sig et billede af bopladsen og den interne struktur og inddeling.«

Udgravningen ved Sønder Tranders foregår over tre etaper i forbindelsen med opførelsen af 300 nye boliger i området. I øjeblikket er man halvvejs igennem første etape.

»Bruddet var ikke vokset sammen, og knoglen havde nærmest dannet et ekstra led i forsøg på at hele,« oplyser Nordjyllands Historiske Museum på hjemmesiden og tilføjer:

Foreløbige undersøgelser af skelettet har vist, at manden havde »meget dårlige tænder« og flere tandbylder. Samtidig havde hans venstre arm været brækket op til et halvt år før, han døde.

En dragtnål, der er blevet dateret til 500-250 f.Kr., og som blev fundet tæt ved ham, vidner desuden om, at han formentlig tilhørte den øvre del af samfundet.

Der er altså tale om et sjældent skelet, idet manden tilsyneladende har fået en nænsom begravelse.

»Normalt vil man forvente at finde brandgrave eller urnebegravelser, men her var der tale om en jordfæstegrav,« lyder det på hjemmesiden.

Der er tale om et »bemærkelsesværdigt velbevaret skelet« af en mand, som levede i jernalderen og formentlig blev ca. 40 år.

Det var, hvad en gruppe arkæologer i sidste måned fandt under en større udgravning i Sønder Tranders i Aalborg.

Foreløbige undersøgelser af skelettet har bl.a. afsløret, at manden havde brækket sin underarm cirka et halvt år inden sin død. Foto: Nordjyllands Historiske Museum

Drømmen om at komme på landsholdet spirer hos "eleverne" i IF Lysengs fodboldskole. Tre af de 314 børn giver deres bud på, hvordan straffespark skal omsættes til mål.

Anders Walter debuterer med sin første spillefilm, ”I Kill Giants”. Budgettet er på 100 mio. kr., men filmens målgruppe er ikke let at få fat i.

Mercedes' mindste model er blevet fuldvoksen. Masser af avanceret teknik og lækre muligheder viser, at modellen endelig er blevet en rigtig Mercedes-Benz.

Denons nye flagskib er et sandt monster i hjemmebiografen, og med hele 13 kanaler giver den Rumfølelse med stort R.

Mercedes' mindste model er blevet fuldvoksen. Masser af avanceret teknik og lækre muligheder viser, at modellen endelig er blevet en rigtig Mercedes-Benz.

Slotte, søer og skove danner rammerne for store naturhistoriske og kulturelle oplevelser for hele familien.

Jyllands-Posten anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og målrette annoncer. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies. Læs mere om vores brug her