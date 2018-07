Landdistrikter vil have fortsat udflytning af statsjob

Det vækker dyb skuffelse i Landdistrikternes Fællesråd, at erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) melder ud, at han ikke ser potentiale for flere store udflytninger af statslige arbejdspladser.

- Jeg er dybt uenig med ministeren. Der er fortsat stort potentiale i at flytte statslige arbejdspladser rundt til hele landet, siger formand Steffen Damsgaard.

- Man kan flytte statslige arbejdspladser til nogle områder, hvor de giver god sammenhæng med lokalområdet. Og der er også et økonomisk potentiale i, at man får nogle lavere omkostninger efter en indkøringsperiode, siger han.

Damsgaard henviser blandt andet til en opgørelse fra Rigsrevisionen, der for nylig har vist, at de udflyttede institutioner har en lavere husleje, når de flytter ud af København.

- Vi har en kæmpe overrepræsentation af statslige arbejdspladser i hovedstaden. Der kunne sagtens flyttes flere af dem rundt i hele landet. Det er trods alt statslige arbejdspladser, der betjener hele den danske befolkning, siger han.

Rasmus Jarlov siger i et interview med netmediet Finans, at han ikke kan se potentialet for yderligere store udflytninger af statslige arbejdspladser.

- Det skal også være fagligt forsvarligt, lyder Jarlovs begrundelse i interviewet.

- Det er rigtig vigtigt, at hovedstaden også trives, og at alt ikke flytter ud.

Steffen Damsgaard minder om, at Rasmus Jarlov som erhvervsminister også har ansvar for landdistrikterne.

- Jeg har behov for, at regeringen klart og tydeligt sender et signal om, at den vil fortsætte med at skabe vækst og udvikling i hele landet. Der er statslige arbejdspladser et vigtigt redskab, siger Damsgaard.

- Vi har ikke behov for en minister, der ikke vil arbejde for landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard.