Kriminalforsorgen opruster: »Vi har en ny virkelighed på bandeområdet, og den agter vi at tage hånd om«

Dåser og glasbeholdere er allerede fortid på bandeafdelingerne efter flere overfald med dåser mod fængselsbetjente.

Nu tager Kriminalforsorgen endnu et skridt for at passe bedre på de ansatte ved at tilføre 40 ekstra medarbejdere på de afdelinger, som er mest belastede af bandemedlemmer.

Indsat har overfaldet endnu en fængselsbetjent med konservesdåse

Det oplyser Kriminalforsorgen i en pressemeddelelse.

»Sammen med et øget fokus på arbejdsgangene og håndteringen af de mest utryghedsskabende indsatte i hverdagen håber vi, at det kan være med til at nedbringe antallet af episoder med vold og trusler mod vores ansatte,« udtaler centerdirektør i kriminalforsorgen Lykke Sørensen.



Personaleforøgelsen på 40 årsværk sker fra den 1. oktober og de vil blive fordelt efter antallet af indsatte. Fordelingen vil blive evalueret hvert halve år for at sikre, at man sætter ind der, hvor problemerne er størst.

Indsattes uskrevne regler dominerer landets fængsler

Samtidig vil Kriminalforsorgen også iværksætte en strategi for håndtering af de mest konfrontationssøgende indsatte.



»Målet er klart. Det handler om at øge personalets tryghed og nedbringe antallet af episoder med vold og trusler. Vi har en ny virkelighed på bandeområdet, og den agter vi at tage hånd om,« lyder det fra direktør Thorkild Fogde.

Slagvåben til salg bag tremmer: S kræver dåseforbud i fængsler efter nyt overfald

I juni måned har der været to tilfælde af overfald mod fængselsbetjente udført af bandemedlemmer. Den 8. juni blev en betjent ramt i baghovedet flere gange, da den indsatte slog ham med en dåse tun i en sok.

Den 22. juni var våbnet ligeledes en dåse i en sok, da en betjent blev ramt på skulderen.