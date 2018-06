Klodset verdenstårn er verdens højeste

"Klik", "klik", "klik".

Sådan har det lydt i mange værelser og stuer verden over når børn og voksne har samlet legoklodser i store stakke til høje tårne.

Siden tirsdag formiddag har samme lyd lydt mere end en halv million gange i Legoland Billund. Her har man bygget verdens højeste tårn af legoklodser, og det stod færdig lørdag, da den danske

Lego World Tower står nu færdigt i Legoland. Pressefoto

Youtubestjerne Brian "Brizze" Mengel satte den sidste klods på, så tårnet nåede rekordhøjden på 36,26 meter.

Det oplyser forlystelsesparken i en pressemeddelelse.

Legoland fylder 50 år: To mænds klodsede visioner udviklede sig til en global succes Læs her fortællingen om Legoland Billund, der siden parkens spænde start i 1968 er besøgt af langt over 50 millioner børn og voksne.

Parkens gæster har været til at bestemme de mere end 500.000 klodsers sammensætning, da de har stået for at bygge dele til tårnet. Det har givet en lang række mønstre bl.a. flere af verdens flag. Meget passende når tårnet bærer navnet "Lego World Tower".

»Det har været en rigtig god uge i Legoland. Vejret har været fantastisk, og vores gæster har været helt vildt gode til at hjælpe med at bygge tårnet, og de har lavet nogle virkelig flotte mønstre og flag. Og så er det bare helt vildt fedt at stå her og have slået verdensrekorden,« udtaler Pernille Steffensen, event manager i Legoland, i pressemeddelelsen.

Den hidtidige rekord lød på 36 meter, og dermed er det billundske tårn 26 cm højere.