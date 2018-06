Skat har slået til inden festival: 79 paller med øl, vand og spiritus beslaglagt i Roskilde

De har bestilt masser af drikkevarer inden årets Roskilde Festival, men én ting havde de glemt at tage højde for.

Skat har torsdag beslaglagt 79 paller med blandt andet øl, vand og spiritus, som var blevet bestilt af både handlende og private festivalgæster hos udenlandske butikker.

Det oplyser Skat i en pressemeddelelse.

»Vi har beslaglagt varerne, fordi de udenlandske butikker ikke har sørget for at afregne danske afgifter og sørget for pantmærker for de privates køb eller fordi de handlende ikke har sørget for pantmærker. Det er selvfølgelig ærgerligt for de festivalgæster, der nu kommer til at mangle deres drikkevarer, men omvendt er der tale om unfair konkurrence over for de virksomheder, der sørger for at have styr på afregning af afgifter og pant«, siger Rikke Kure Wendel, der er underdirektør i SKAT.

Blandt de beslaglagte varer er også slik samt 29 paller med vand, der er købt med henblik på videresalg.

»Mange af de varer, vi har beslaglagt, var pakket til de enkelte købere. Vi skal derfor i dag i gang med at tælle det hele op, før vi mere præcist kan sige, hvad vi har beslaglagt«, siger Rikke Kure Wendel.

De handlende, der står for køb af 29 paller vand kan få udleveret vandet, når de har sørget for pantmærker. Når det gælder de mange private og deres køb, så skal den udenlandske sælger afregne både pant og afgifter samt betale for borttransport og efterfølgende opbevaring af varerne.

Skat måtte bruge tre lastbiler for at kunne transportere varerne væk.