VM behøver ikke længere at blive tilbudt en tv-kanal, som næsten alle kan se

Midt under verdensmesterskabet i fodbold har blå blok lavet en politisk aftale, der betyder, at den næste store slutrunde ikke nødvendigvis vil blive sendt på en kanal, som de fleste danskerne kan zappe hen på.

Med medieaftalen ophæves den såkaldte sportsliste, der har betydet, at rettighederne til at vise OL, VM og EM skulle tilbydes tv-kanaler, som kan modtages af mindst 90 pct. af de danske husstande. I praksis vil det sige DR og TV 2.

Private tv-selskaber som MTG og Discovery har langet hårdt ud efter netop det krav.

»Vi håber meget, at listen vil blive ophævet eller i det mindste, at det bliver muligt for andre end statens egne broadcastere at kvalificere sig, så listen afspejler den ændrede forbrugeradfærd samt teknologiske udvikling. Det er sund medkonkurrence til statens egne medier, og uden den risikerer vi, at agenturer og forbund ikke ønsker at sælge til tv i Danmark,« skrev MTG i år et høringssvar ifølge Mediawatch.

Mens DR og TV 2 hidtil skulle tilbydes at købe rettighederne til VM, EM og OL, så har de to tv-kanaler ikke haft pligt til det.

»Listen sikrer derfor - desværre - ikke at det vises på landsdækkende tv,« lyder argumentet fra kulturminister Mette Bock (LA) på Twitter og understreger, at DR og TV 2 fortsat vil kunne byde på rettighederne på lige fod med andre.

Disse sportsbegivenheder behøver fra 2019 ikke længere at blive sendt på tv-kanaler, som de fleste borgere kan modtage:



OL, sommer- og vinterlege (legene i deres helhed, herunder åbnings- og afslutningsceremonier)



VM- og EM-slutrunder i fodbold for herrer (alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler)



VM- og EM-slutrunder i håndbold for herrer og damer (alle kampe med dansk deltagelse samt semifinaler og finaler)



Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i fodbold for herrer



Danmarks VM- og EM-kvalifikationskampe i håndbold for herrer og damer



Kilde: Kulturministeriet