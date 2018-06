Både benjamin og bedstemor vælger elcyklen

Elbiler er foreløbig ikke det store hit på vejene. Til gengæld har cyklisterne i den grad fået fidus til de batteridrevne køretøjer.

Og hvor det tidligere var bedstemor, der nød godt af den konstante medvind på cykelstierne, har de raske og rørige nu også fået øjnene op for elcyklerne.

Det fortæller Thomas Johnsen, som er direktør i brancheforeningen Danske Cykelhandlere.

- Til at begynde med var det især den ældre generation, men nu er stort set alle aldre og typer potentielle elcykelkøbere, vurderer han.

Ifølge tal fra Danmarks Statistik udgjorde salget af elcykler i 2017 8,4 procent af det samlede cykelsalg, hvor det for fem år siden udgjorde knap tre procent.

Hos cykelkæden Fri BikeShop er elcyklernes andel oppe på 12 procent af de solgte cykler i kædens i alt 88 butikker.

Kritik af nye hurtige elcykler: Hvad skal 15-årige med 45 km/timen »på en cykelsti blandt ældre damer og herrer med blød hat«? Fra på søndag bliver superelcykler tilladt på cykelstierne. De kan køre 45 km/t., og du behøver ikke kørekort. Uansvarligt og uacceptabelt, lyder det.

Før var det især de klassiske cykelmodeller, også kendt som bedstefar- eller bedstemorcykler, der blev udstyret med batterier.

Men i det senere år er sortimentet også blevet udvidet med city- og mountainbikes, og forhandlerne sælger også såkaldte crossover-modeller med elementer fra flere forskellige cykeltyper.

Thomas Johnsen har set eksempler på, at elcyklen erstatter en bil i nogle familier.

- Vi havde for eksempel en familie, der, selv om de var bosiddende i et kuperet terræn, købte en elcykel og en cykelanhænger, så de kunne hente børn og foretage indkøb uden at være afhængig af en bil, siger han.

En almindelig elcykel fungerer på den måde, at en hjælpemotor i cyklens forhjul eller baghjul slår til, når der trædes i pedalerne op til 25 kilometer i timen.

S stiller krav til minister på hastemøde om elcykler, der kan køre 45 km/t. Transportordførerne skal fredag morgen mødes med transportminister Ole Birk Olesen (LA) i sagen om de lynhurtige elcykler, der fra på søndag må køre på cykelstierne.

Går 25 kilometer i timen for langsomt, kan en såkaldt speed pedelec være alternativet. Den giver støtte op til 45 kilometer i timen.

Der har været en del debat om speed pedelecs i denne uge, fordi nye regler fra på søndag gør det muligt at benytte dem på cykelstier.

Fredag er der møde om sagen i Transportministeriet, hvor Socialdemokraternes transportordfører Rasmus Prehn vil foreslå at indføre en fartbegrænsning på 30 kilometer i timen på cykelstier i byområder.