Sophia blev student med et snit på 13,1: »Jeg har ikke været den mest pligtopfyldende elev«

I mandags kunne 18-årige Sophia Stone skrive karakteren 12 i sin studenterhue efter den afsluttende eksamen i religion på Rødovre Gymnasium. Endnu en til samlingen, fristes man til at sige.

Sophia har nemlig topkarakteren stående hele 26 gange i karakterbogen, ligesom hun afsluttede sin studentereksamen med et karaktergennemsnit på imponerende 13,1, fordi hun allerede efter sommerferien påbegynder nyt studie.

»Jeg er meget perfektionistisk, så når jeg er gået i gang med noget, skal jeg også have det afsluttet ordentligt. Men omvendt har jeg ikke været den mest pligtopfyldende elev, jeg har ikke altid lavet mine lektier eller skrevet afleveringerne, så snart jeg har fået dem for,« siger Sophia Stone.

»Men da jeg så, at der var en mulighed for at sprænge karakterskalaen, gik jeg efter det for at udfordre mig selv.«

Sophia har gået på en studieretning med engelsk, religion og samfundsfag på skoleskemaet, og eftersom hun har gennemført uddannelsen med fem fag på A-niveau, kan hun nu tage en sort studenterhue på hovedet.

Hun har ikke noget præcist tal på, hvor mange timer hun har brugt på skolearbejde, men indrømmer dog, at hun har måttet knokle hårdere i nogle fag end andre for at gøre sig fortjent til et 12-tal.

»Jeg har gjort, hvad lærerne sagde og rettet mig efter den feedback, jeg har fået på mine afleveringer. Derudover har jeg prøvet at bringe nogle mere vurderende og diskuterende emner på banen, fordi jeg synes, det er spændende - og så ved jeg, at lærerne sætter pris på det,« forklarer hun.

Der har jo været snak om, at hele karakterræset spænder ben for læringen. Altså at eleven kun jagter de gode karakterer i stedet for at lære noget. Er du enig i det?

»Ja. Det kan ofte være svært at lære og forstå ved blot at læse i en bog, så jeg mener, det er nødvendigt at have lov til at spørge, til man forstår. Men hos nogle lærere trækker det ned i karakter, hvis man stiller dumme spørgsmål, og det forhindrer mange i at stille dem,« forklarer hun.

Sophia mener, at mange af hendes klassekammerater har været mere flittige end hende. Men når hun så alligevel har fået topkarakter, hænger det sammen med, at hvor andre synes, at en fysikkonkurrence er surt skolearbejde, ser Sophia det snarere som en personlig interesse.

Det er lysten, der driver værket, som hun siger.

Sophia har derfor - naturligvis af personlig interesse, hvis man skulle være i tvivl - været næstformand i gymnasiets elevråd, underholdt sig med en række faglige oplæg og kan godt lide at beskæftige sig med livets mere filosofiske spørgsmål.

Det er derfor heller ikke helt tilfældigt, at hun efter sommerferien skal læse matematik på Københavns Universitet.

»Matematik er et tværfagligt fag, selvom det umiddelbart kan virke som kun formler og kedelige udregninger. Men det er også et filosofisk fag i den forstand, at det handler om en abstrakt sandhed, og hvad man kan bevise gennem logikken,« siger hun.