Ikke observeret siden 1937: Nu er guldbuksebien fundet på Samsø

Bientusiaster vil måske summe lidt af glæde oven på nyheden om, at man på Samsø nu har fundet en biart, der ellers ikke er observeret - i hvert fald tilsyneladende ikke af nogen, der kunnet artsbestemme den - i Danmark i 80 år.

Det er forskningsteknikeren Henning Bang Madsen fra Københavns Universitet, der sammen med en kollega gjorde det usædvanlige fund i Issehoved i sidste uge, rapporterer DR Østjylland.

Der er tale om guldbuksebien, som ifølge forskeren er uddød i både Sverige og Tyskland, og som derudover opholder sig længere sydpå i eksempelvis Tyrkiet og Grækenland. Den er sidst registreret i Danmark i 1937, skriver mediet.

Det er formentlig det milde og tørre klima på kattegatøen, der har gjort det muligt for den varmekrævende art at trives netop her.

Et andet ufravigeligt levevilkår for guldbuksebien er desuden tilstedeværelsen af blomsten blåhatten, som vokser på Samsøs høje bakker, der ikke bliver forstyrret af menneskelig naturpleje, får og kvæg.

Og selvom man i Samsø Kommunes naturafdeling aldrig har hørt om guldbuksebier før, glæder man sig over opdagelsen. Afdelingschef Bjarne Manstrup siger til DR Østjylland, at man vil have bien i baghovedet, når man fremover lægger planer for forvaltningen af området og deriblandt blåhatten.

Henning Bang Madsen planlægger en ny tur til Samsø om nogle uger for at lede efter flere eksemplarer af bien med de lodne ben.

»Vi forventer helt klart, at der er flere, for alternativet er, at den skulle komme som flyvende strejfer, men det kan ikke lade sig gøre, for så skulle den komme helt nede fra Grækenland. Så den har været der hele tiden, vi har bare ikke vidst det,« siger han til DR Østjylland.