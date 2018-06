Forskere troede, den var uddød i Danmark: Nu er guldbuksebien fundet på Samsø

Bientusiaster vil måske summe lidt af glæde oven på nyheden om, at man på Samsø nu har fundet en biart, der ellers ikke er observeret - i hvert fald tilsyneladende ikke af nogen, der kunnet artsbestemme den - i Danmark i 81 år.

Det er forskningsteknikeren Henning Bang Madsen fra Københavns Universitet, der sammen med kollegaen Claus Rasmussen fra Aarhus Universitet gjorde det usædvanlige fund i Issehoved i sidste uge, rapporterer DR Østjylland.

Guldbuksebien i Danmark Guldbuksebien er udbredt i det sydøstlige Europa, men meget sjælden i Danmark, hvor den indtil nu blev regnet for uddød.

Den er sidst observeret nær Esbjerg i 1937 og før det på Anholt i 1936.

Biarten er uddød i Sverige og er kun fundet i ét eksemplar i Tyskland de seneste 25 år. Kilde: Henning Bang Madsen, Københavns Universitet/Claus Ramussen, Aarhus Universitet

Der er tale om guldbuksebien, som ifølge forskerne er uddød i Sverige og kun set en enkelt gang over de seneste 25 år i Tyskland. Den er sidst registreret i Danmark i 1937 ved Skallingen nær Esbjerg, men findes til gengæld længere sydpå i eksempelvis Tyrkiet og Grækenland.

Det er formentlig det milde og tørre klima på kattegatøen og det kuperede steppelandskab, der har gjort det muligt for den varmekrævende art at trives netop her.

Et andet ufravigeligt levevilkår for guldbuksebien er desuden tilstedeværelsen af platen blåhatten, der udgør artens eneste pollenkilde, og som vokser på de af Samsøs høje bakker, der ikke bliver forstyrret af menneskelig naturpleje, får og kvæg.

Og selvom man i Samsø Kommunes naturafdeling aldrig har hørt om guldbuksebier før, glæder man sig over opdagelsen. Afdelingschef Bjarne Manstrup siger til DR Østjylland, at man vil have bien i baghovedet, når man fremover lægger planer for forvaltningen af området og deriblandt blåhatten.

Henning Bang Madsen planlægger en ny tur til Samsø om nogle uger for at lede efter flere eksemplarer af bien med de lodne ben. Den bygger reder i sandet jord, og de voksne bier kan som regel observeres mellem medio juni og medio august. Således sorterer de under den bifamilie, der på dansk kaldes sommerbier.

»Det er spektakulært, at guldbuksebien findes på Samsø og formentlig ”altid” har været der, men hidtil er blevet overset grundet ringe viden om øens bifauna. Guldbuksebien er desværre ekstremt sjælden og vi har kun set en enkelt han den 20. juni i forbindelse med et studie af de vilde bier på Samsø. Hunnerne er, eller kommer snart, på vingerne og starter en ny generation op i løbet af juli-august,« oplyser forskerne i et notat.

Guldbuksebiens navn kommer sig af den gyldne farve på bagbenene. Hunnernes guldbukser er imidlertid større end dem, man ser på hannerne. Man kan kende guldbuksebien fra den anden danske buksebiart, pragtbuksebien, på størrelsen og på de hvide frynser på bagkroppen.